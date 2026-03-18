پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه در پی شهادت علی لاریجانی

​دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی شهادت علی لاریجانی، فرزند عزیزش و جمعی از همراهان را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه در پی شهادت پرافتخار دکتر علی لاریجانی به شرح زیر است:


«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا »


مردم شریف و ملت شهید پرور ایران اسلامی
سلام علیکم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم
با قلبی آکنده از اندوه و افتخار، شهادت مظلومانه و پرافتخار دکتر علی لاریجانی، فرزند عزیزش و جمعی از همراهان را محضر مبارک امام عصر(عج) رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) و مردم شریف ایران اسلامی و بیت معظم ایشان صمیمانه تسلیت و تبریک عرض میکنم؛ بزرگمردی از تبار خرد و جهاد، که عمر شریف خویش را در خدمت به اسلام، انقلاب و ملت مقاوم ایران سپری کرد و سرانجام در راه حقیقت و دفاع از آرمانهای نظام مقدس اسلامی به دست رژیم جنایتکار و تروریست صهیونیستی به فیض شهادت نایل آمد.

او از چهره های برجسته انقلاب اسلامی، نماد عقلانیت در سیاست، استواری در اصول و شجاعت در عمل بود، شخصیتی که در طول سالیان پر مسئولیت خویش هرگز از مسیر ولایت و مصالح ملت فاصله نگرفت و با اخلاص و درایت، در سنگرهای مختلف خدمت، پاسدار عزت و استقلال ایران اسلامی بود شهادت چنین انسان کار آمدی نه تنها ضایعه ای بزرگ برای کشور بلکه سند دیگری از مظلومیت و حقانیت جبهه مقاومت است.

ایران اسلامی، مهد مردان خداست و شهادت دکتر لاریجانی، همچون سایر شهیدان در این راه جاودانه، نشان داد که دشمنان این ملت از اندیشه و ایمان مردان مؤمن، سخت بیمناک اند و خون پاک ایشان بی تردید، بذر بیداری و وحدت را در دل آزادگان جهان خواهد رویاند.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت، عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه ایشان را با قدرت و استقامت ادامه دهیم، یقین دارم که انتقام الهی از صهیونیست‌های خون‌آشام نزدیک است و پرچم حق به دست ولایت، بر قله عزت برافراشته خواهد ماند، روح بلند آن شهید قرین رحمت الهی باد، و یاد و نامش جاودانه در دفتر حماسه سازان امت اسلامی به یادگار خواهد ماند.

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
