پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه در پی شهادت علی لاریجانی



«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا »



مردم شریف و ملت شهید پرور ایران اسلامی

سلام علیکم



اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم

با قلبی آکنده از اندوه و افتخار، شهادت مظلومانه و پرافتخار دکتر علی لاریجانی، فرزند عزیزش و جمعی از همراهان را محضر مبارک امام عصر(عج) رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) و مردم شریف ایران اسلامی و بیت معظم ایشان صمیمانه تسلیت و تبریک عرض میکنم؛ بزرگمردی از تبار خرد و جهاد، که عمر شریف خویش را در خدمت به اسلام، انقلاب و ملت مقاوم ایران سپری کرد و سرانجام در راه حقیقت و دفاع از آرمانهای نظام مقدس اسلامی به دست رژیم جنایتکار و تروریست صهیونیستی به فیض شهادت نایل آمد.



او از چهره های برجسته انقلاب اسلامی، نماد عقلانیت در سیاست، استواری در اصول و شجاعت در عمل بود، شخصیتی که در طول سالیان پر مسئولیت خویش هرگز از مسیر ولایت و مصالح ملت فاصله نگرفت و با اخلاص و درایت، در سنگرهای مختلف خدمت، پاسدار عزت و استقلال ایران اسلامی بود شهادت چنین انسان کار آمدی نه تنها ضایعه ای بزرگ برای کشور بلکه سند دیگری از مظلومیت و حقانیت جبهه مقاومت است.



ایران اسلامی، مهد مردان خداست و شهادت دکتر لاریجانی، همچون سایر شهیدان در این راه جاودانه، نشان داد که دشمنان این ملت از اندیشه و ایمان مردان مؤمن، سخت بیمناک اند و خون پاک ایشان بی تردید، بذر بیداری و وحدت را در دل آزادگان جهان خواهد رویاند.



اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت، عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه ایشان را با قدرت و استقامت ادامه دهیم، یقین دارم که انتقام الهی از صهیونیست‌های خون‌آشام نزدیک است و پرچم حق به دست ولایت، بر قله عزت برافراشته خواهد ماند، روح بلند آن شهید قرین رحمت الهی باد، و یاد و نامش جاودانه در دفتر حماسه سازان امت اسلامی به یادگار خواهد ماند.



دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی