بیانیه وزارت اطلاعات درباره شهادت حجت الاسلام خطیب

«بسم الله الرحمن الرحیم»

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (توبه/۱۱۱)



مجاهد فی سبیل الله، عبدصالح، مخلص و مؤمن بالله، خادم‌الرضا (علیه آلاف‌التحیة و الثناء)، یار صدیق امامین عظیم‌الشأن انقلاب و فرمانده‌ی عزیز و سرافراز سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سیداسماعیل خطیب (قدس سره) وزیر محترم اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات که عمر مبارک و لحظات پربرکت زندگی گرانقدر خویش را وقف تأمین امنیت مردم و میهن اسلامی و اهتزاز پرچم پرافتخار اسلام و ایران سپری نمود، در جنگ رمضان و در جریان مصاف اطلاعاتی با دشمنان آمریکایی صهیونی، شهد گوارا و شیرین شهادت را نوشید و روح بلند و ملکوتی‌اش به اعلی‌علیین پر کشید و همنشینی و اتصال با ارواح مطهر اولیای الهی و قائد شهید و زعیم عظیم‌الشأن امت اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و یاران شهیدش را برگزید.

اکنون شهادت پرافتخار جانباز فداکار، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب (رضوان الله علیه)، علاوه بر دلتنگی و اندوه سنگین، موجبات حسرت، غبطه و تعظیم همه‌ همرزمان و یاران آن عبدصالح خدا را فراهم آورده که زیستی عارفانه، ولایی و گمنامانه را از او آموخته‌اند.

آن فرمانده‌ی بزرگ و شهید عرصه‌ گمنامی، در زندگی سراسر مجاهدت خاموش خود، با روحیه و سلوکی سرشار از معنویت و اخلاق و ولایت‌مداری، خدمات بی‌شمار و ارزنده‌ای را به مردم و میهن، در تراز امنیت ملی جمهوری اسلامی و تأمین اهداف و منافع ملی کشور عرضه داشت.

سیره‌ی حاکمیتی آن شهید بزرگوار، همواره تبعیت کامل و بی‌چون و چرا از فرامین و منویات متعالی ولایت مطلقه‌ امر و مکتب امامین عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و اطاعت محض و التزام عملی به فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بوده که ان‌شاءالله راه و آموزه‌های آن فرمانده‌ بزرگ اطلاعاتی تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) در عصر ظهور منجی و عدالت‌گستر جهان، فرمانده‌ غائب از نظر، مولانا حضرت حجت‌بن‌الحسن‌العسکری (ارواحنا له الفداء) استمرار خواهد داشت.

قاطبه‌ سربازان گمنام با عهد و پیمانی مستحکم و ناگسستنی بر این میثاق خواهند بود که تعالیم، دستورات و آموزه‌های آن فرمانده‌ گمنام شهید را تا آخرین نفس ادامه دهند.

بر این اساس، دنیا باید بداند که با شهادت این فرمانده‌ بزرگ عرصه‌ی گمنامی و شاگرد مکتب متعالی امامین انقلاب، نه تنها خللی در عزم راسخ مجاهدان خاموش و نیرو‌های تحت امر آن شهید در مسیر خدمت‌گزاری به ملت ایران ایجاد نخواهد شد که انگیزه‌ الهی مجاهدت در جبهه‌ی گسترده‌ی سربازان گمنام در پهنه‌ گیتی و جهادگران سلحشور محور مقاومت علیه دشمن مستکبر و متفرعن آمریکایی صهیونی، بعون‌الله تعالی و به کوری چشم دشمنان به طور مضاعفی تقویت خواهد شد و رزمندگان گمنام بر پایه‌ راهبرد «اطلاعات مردم‌پایه» و با عهد دیرین و خونین خود با مکتب عاشورا هرگز نخواهند گذاشت پرچم «لااله‌الاالله، محمدرسول الله و علی ولی الله» و پرچم شرافت «ولایت فقیه» در عصر غیبت مهدی موعود (عج) بر زمین افتد.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۲۷ اسفند ۱۴۰۴»