سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص):
جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) گفت: جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد. وضعیت این است: عدهای، روز و شبشان را گم کردهاند! روزشان با حضور در پناهگاه به شب تبدیل شده و شبها با دیدن آسمان روشنِ تهاجماتمان، برایشان آسایشی نمانده.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
موفقیتهای تهاجمهای موثر رزمندگان اسلام، حتی با حصار سانسور دشمن هم قابلکتمان نیست چرا که جنایتکاران ، برابر رشادت دلیرمردان نیروهای مسلح ایران، مغلوبهای دست و پابسته هستند. راه گریزی از اصابتهای دقیق نیست.
ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز، باموجی از حملات پهپادی، به محل استقرار هواپیماهای سوخترسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی در فرودگاه بنگوریون هجوم برد. موج شصتم عملیات وعدهصادق۴، با حمله به کانونهای تهاجم به ایران در پایگاههای منطقهای آمریکا و سرزمینهای اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تاثیرمحور، با رمز یا قمربنیهاشم اجرا شد.
در این عملیات موشکی و پهپادی، پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، اَلظَفره، علیَالسّالم و اَلخَرْج با سامانههای بردبلند و میان برد و سوخت جامد و مایعِ «عماد»، «قیام»، «ذوالفقار»، «دزفول» و موشکهای «کروز» و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند. مرکز پشتیبانی و سوخترسانیِ هوایی «اَشدود» و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی «رافائل» با سامانههای «عماد» و «قدر» هدف قرار گرفتند.
در موج شصتویکم عملیات وعدهصادق۴، «تلآویو»، مرکز شرارتهای رژیم وحشی صهیونیستی با موشکهای «خرمشهر ۴» چند کلاهکه، «قدر» چندکلاهکه، «عماد» و «خیبرشکن» با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» آتشباران شد. موشکهای خرمشهر ۴ و قدر در این عملیات برقآسا و پرشدت، باتوجه به فروپاشی سامانه پدافند چندلایه و فوقپیشرفته رژیم صهیونیستی، بدون مزاحمت به بیش از ۱۰۰ هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمینهای اشغالی با موفقیت اصابت کردند. بنابر اطلاعات میدانی، پس از این تهاجمِ برقآسایِ نیرویِ مقتدرِ هوافضای سپاه، برق بخشی از تلآویو، قطع، و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سختتر شده است. تلفات اولیه رژیمصهیونیستی در این حمله بیش از ۲۳۰ کشته و زخمی برآورد میشود.
امروز، سلسله عملیاتهای قدرتمند نیروهای مسلح درچند ساعت اخیر، با موج ۶۲ عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک یا علی بن موسی الرضا علیهالسلام، با هدفگیری کلیه پایگاههای آمریکا در منطقه و نقاط تجمع نظامیان و مراکز پشتیبانی رزم صهیونیستها، با موشکهای قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاجقاسم تکمیل شد. در این موج، مراکزی در عکا، حیفا، تلاویو و بئرالسبع، پس از فروپاشی سامانههای پدافندی فوقپیشرفته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، بدون روشنشدن آژیرهای اخطار با موشکهای قدرتمند منهدم شدند.
جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد. وضعیت این است: عدهای، روز و شبشان را گم کردهاند!
روزشان با حضور در پناهگاه به شب تبدیل شده و شبها با دیدن آسمان روشنِ تهاجماتمان، برایشان آسایشی نمانده.
وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.