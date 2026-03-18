خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت عراقچی در پی شهادت شهروند ترکیه در جریان حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران

کد خبر : 1763538
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شهادت شهروند ترکیه در جریان حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در این زمینه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شهادت مظلومانه آقای حسین فیرات راننده زحمتکش ترکیه ای که در خاک جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت دشمن آمریکایی اسراییلی قرار گرفت گواه روشنی از هدف گیری مردم بیگناه و غیر نظامی از سوی نیروهای متجاوز است.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: «به بازماندگان ایشان تسلیت می گویم و برای آن شهید عزیز در این ماه مبارک، رحمت بیکران الهی مسئلت دارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

