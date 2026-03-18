به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی «ماریا مالمر استنرگارد» وزیر امور خارجه سوئد با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طرفین درباره مسائل دوجانبه و موضوعات کنسولی رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو با محکوم کردن حمایت تأسف‌بار دولت سوئد از یک فرد محکوم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان در خصوص امنیت مردم خود مسامحه نمی کند.

