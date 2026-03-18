هشدار عراقچی درپی بی‌اعتنایی جامعه بین‌الملل نسبت به عادی‌سازی تروریسم
وزیر خارجه کشورمان در پی بی‌اعتنایی جامعه بین‌الملل نسبت به عادی سازی تروریسم صهیونیستی نوشت: اسرائیل هیچ اعتنایی به پیامدهای عادی‌سازی روش‌های هولناک تروریستی خود ندارد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پی بی اعتنایی جامعه بین الملل نسبت به عادی سازی تروریسم صهیونیستی نوشت: اسرائیل هیچ اعتنایی به پیامدهای عادی‌سازی روش‌های هولناک تروریستی خود ندارد؛ اما جامعه بین‌المللی نباید این بی‌پروایی را نادیده بگیرد، چراکه هر کنشی، بی‌تردید و همواره، واکنشی در پی خواهد داشت.

وی افزود: تصور کنید رئیس‌جمهور ایران، با خونسردی و بی‌هیچ پرده‌پوشی، فهرستی از «اهداف ترور» را پیش روی یک سفیر خارجی بگذارد: رئیس‌جمهور ایالات متحده، رهبران کنگره، ژنرال‌های عالی‌رتبه؛ و سپس بی‌درنگ اعلام کند: «همه را یکی‌یکی حذف خواهیم کرد.»

عراقچی بیان کرد: در عرض چند ساعت، جهان به تلاطم می‌افتد: نشست‌های فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل، طوفان بی‌امان رسانه‌ای، تحریم‌ها، تهدیدها و چه‌بسا حتی جنگ، همه در جامه «حقوق بین‌الملل» و با ادعای صیانت از «نظم جهانی» رخ می دهد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اما آن‌گاه که پای اسرائیل در میان است، گویی قواعد بازی دگرگون می‌شود. همان مدعیان «قانون و نظم» یا به سکوت فرو می‌روند، یا به ابهام‌گویی پناه می‌برند، و در بدترین حالت، خود به تأمین‌کنندگان سلاح و حامیان سیاسی بدل می‌شوند. آنچه امروز در برابر دیدگان ما رخ می‌دهد، صرفاً ریاکاری نیست؛ ریاکاری هنوز نشانی از شرم در خود دارد. این پدیده، چیزی عریان‌تر است: فروپاشی محاسبه‌شده اخلاق، جایی که قواعد تنها برای رقبا اعمال می‌شود و مصونیت، امتیازی است که برای متحدان محفوظ می‌ماند.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که همواره، اسرائیل پیشگام کشاندن شریک آمریکایی خود به ورطه‌ای عمیق‌تر از سقوط اخلاقی و سیاسی است. اسرائیل هیچ اعتنایی به پیامدهای عادی‌سازی روش‌های هولناک خود در به‌کارگیری ترور ندارد. اما جامعه بین‌المللی نباید این بی‌پروایی را نادیده بگیرد؛ چرا که هر کنشی، بی‌تردید و همواره، واکنشی در پی خواهد داشت.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل