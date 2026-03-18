معاون رییس جمهور شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

این روزها در سوگ شهادت دوستان قدیمی و همکاران عزیزم در دولت چهاردهم، بسیار داغدارم و اندوهی سنگین بر دل‌هایمان جاری است.

اندوه شهادت برادر گرامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب(رحمت‌الله‌علیه)، این سرباز مخلص و خستگی‌ناپذیر نظام، برای من و دوستداران ایشان، جانکاه و کلام از وصف آن عاجز است.

به راستی شهادت در راه صیانت از عزت و اقتدار ایران عزیزمان، جلوه‌ای واقعی از جاودانگی است؛ شهیدانِ فاتحِ میدان نبرد و عرصه سرافرازی کشورمان، درود بی‌پایان خداوند بر شما که الگوی مردانگی و شرافتید...

اینجانب شهادت افتخارآفرین وزیر شهید، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب و خانواده مکرم و محافظان ایشان را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، جامعه امنیتی و اطلاعاتی کشور و به ویژه خانواده محترم و داغدار، تسلیت عرض می‌کنم.

خدایش رحمت کند و با اولیاءالله محشور فرماید.

