معاون رییس جمهور شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفت
محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، شهادت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت چهاردهم را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
این روزها در سوگ شهادت دوستان قدیمی و همکاران عزیزم در دولت چهاردهم، بسیار داغدارم و اندوهی سنگین بر دلهایمان جاری است.
اندوه شهادت برادر گرامی، حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب(رحمتاللهعلیه)، این سرباز مخلص و خستگیناپذیر نظام، برای من و دوستداران ایشان، جانکاه و کلام از وصف آن عاجز است.
به راستی شهادت در راه صیانت از عزت و اقتدار ایران عزیزمان، جلوهای واقعی از جاودانگی است؛ شهیدانِ فاتحِ میدان نبرد و عرصه سرافرازی کشورمان، درود بیپایان خداوند بر شما که الگوی مردانگی و شرافتید...
اینجانب شهادت افتخارآفرین وزیر شهید، حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب و خانواده مکرم و محافظان ایشان را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی)، جامعه امنیتی و اطلاعاتی کشور و به ویژه خانواده محترم و داغدار، تسلیت عرض میکنم.
خدایش رحمت کند و با اولیاءالله محشور فرماید.