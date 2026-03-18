حمله به زیرساختهای انرژی ایران را قاطعانه محکوم میکنم
رئیس جمهور با اشاره حمله به زیرساخت های انرژی نوشت: اینگونه اقدامات تجاوزکارانه، دستاوردی برای دشمن صهیونی آمریکایی و حامیانشان نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله به زیرساختهای انرژی ایران را قاطعانه محکوم میکنم. اینگونه اقدامات تجاوزکارانه، دستاوردی برای دشمن صهیونی آمریکایی و حامیانشان نخواهد داشت. بلکه شرایط را پیچیدهتر کرده و میتواند پیامدهایی خارج از کنترل بهدنبال داشته باشد که دامنه آن همه جهان را درگیر میکند.