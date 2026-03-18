وضعیت موجود خلیج فارس و تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا است

به گزارش ایلنا،کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آثار و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌ویژه حمله به بیمارستان‌ها، مدارس، زیرساخت‌ها و منازل مسکونی، مسئولیت همه دولت‌ها را برای محکوم‌کردن این جنایت‌ها خاطرنشان کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران مصمم به دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود با تمام توان است.

وزیر امور خارجه با انتقاد شدید از رویکرد دوگانه و مزورانه برخی کشورهای اروپایی و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپایی در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که هرگونه حمایت یا مماشات در قبال قانون‌شکنی آشکار این دو رژیم به منزله همدستی در جنایات ارتکابی آنها علیه ملت ایران خواهد بود.

وزیر امور خارجه، وضعیت موجود در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا بر ایران دانست و نسبت به پیامدهای خطرناک مترتب بر دسیسه آمریکا برای کشاندن سایر کشورها به جنگ جنایتکارانه‌اش علیه ایران هشدار داد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی اگر دغدغه صلح و امنیت در منطقه را دارند، باید به جای اتخاذ مواضع غیرمسئولانه، به دنبال اعمال فشار بر متجاوزان و توقف تجاوز نظامی آنها علیه ملت ایران باشند.

گایا کالاس ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به پیامدهای امنیتی، انسانی و اقتصادی ناشی از جنگ، بر موضع اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم توقف فوری جنگ تاکید کرد.

