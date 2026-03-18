پیام تسلیت سپاه پاسداران در پی شهادت وزیر اطلاعات
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی به شهادت رسیدن وزیر اطلاعات در پیامی تاکید کرد: بی تردید سپاه و وزارت اطلاعات در همراهی با سایر ارکان جامعه اطلاعاتی کشور به مثابه ید واحد، مستحکم و قدرتمند امنیتی ایران عزیز، با قاطعیت خونخواهی این شهید مظلوم و دیگر شهدای جنگ تحمیلی اخیر را دستور کار خود داشته و به فضل الهی ضربات مهلک و ویرانگری بر پیکر دشمنان داخلی و خارجی وارد خواهند ساخت.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر دفاع در جنایت وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی- صهیونی به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شهادت پرافتخار عالم مجاهد «حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب»، وزیر شجاع، دلیر و هوشمند اطلاعات در جنایت وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی صهیونی را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی )، بازماندگان، همرزمان و همکاران عزیز و گمنام و مجاهد وی در جامعه اطلاعاتی کشور را تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

این شهادت، اوج استیصال و درماندگی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی است و نشان دهنده درماندگی آنان در برابر اقتدار اطلاعاتی و عصبانیت نسبت به این شهید عزیز، مدیران صدیق و همه همکاران و یاران وفادارش او در مجموعه مقتدر وزارت اطلاعات حکایت دارد.

بی تردید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات در همراهی با سایر ارکان جامعه اطلاعاتی کشور به مثابه ید واحد، مستحکم و قدرتمند امنیتی ایران عزیز، با قاطعیت خونخواهی این شهید مظلوم و دیگر شهدای جنگ تحمیلی اخیر را دستور کار خود داشته و به فضل الهی ضربات مهلک و ویرانگری بر پیکر دشمنان داخلی و خارجی وارد خواهند ساخت.

سپاه پاسداران از مجاهدت‌های بی‌وقفه سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات برای حراست از امنیت کشور، به‌ویژه در دوران پرالتهاب جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فتنه و کودتای آمریکایی و جنگ رمضان، صمیمانه قدردانی نموده و یاد و خاطره شجاعت، دلاوری و هوشمندی شهید خطیب در سنگر خطیر تصدی وزارت اطلاعات را گرامی می‌داریم.»

