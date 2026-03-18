خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار غلامرضا سلیمانی
کد خبر : 1763497
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین پیامی تسلیت صادر کردند.

به گزارش ایلنا، متن پیام آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً

دریافت خبر ناگوار شهادت سردار سرلشگر غلامرضا سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین، موجب تأثر و تأسف فراوان شد. آن جناب از دیرباز در عرصه مجاهدت در راه خدا فعال بودند و تجارب متعددی را در این راه کسب کرده بودند. ترور این سردار مجاهد، یادآور اهمیت فراوان بسیج و ترس فراوانی است که دشمن بدکینِ زبون، از رویاروئی با آن دارد.

اینجانب این مصیبت مُؤلِمه را به خانواده محترم آن شهید والامقام و همه همکاران ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه‌ بسیجیان عزیز که خود کوچکترین آنانم، تسلیت عرض نموده، امیدوارم خداوند متعال جایگاه رفیعی به آن عزیز مرحمت فرمایند. 

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
 ۲۶/اسفند/۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل