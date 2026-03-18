پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت علی لاریجانی:
هر خونی، خونبهایی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران وی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِاللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون
️با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا، و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصههای گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب پنج دهه نقشآفرینی در لایههای مختلف نظام اسلامی، از ایشان چهرهای ممتاز ساخته بود.
️ بیشک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بُغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلامستیزان بدانند ریختن این خونها به پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قویتر میسازد و البته هر خونی، خونبهائی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند. اینجانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سائر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سائر وابستگان علیالخصوص جناب آیتالله آملی لاریجانی صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و برای آن سفرکردگان از درگاه حضرت حق جلَّوعلا، عُلوّ درجاتشان را خواستارم.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۲۶/اسفند/۱۴۰۴