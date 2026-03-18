حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین تشییع پیکرهای مطهر شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناوگان دنا

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش به همراه جمعی از معاونان و نیروهای ستادی آموزش و پرورش؛ ظهر امروز، در آیین تشییع پیکرهای مطهر شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناوگان دنا که از میدان انقلاب به‌سمت معراج شهدای تهران تشییع شدند، حضور یافت.

وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه این مراسم با تسلیت شهادت دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی و جوانان دریادل و مظلوم ناوگان دنا و با محکومیت قاطعانه جنایات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی، گفت: راه شهیدان، با اراده راسخ دانش‌آموزان و فرهنگیان این مرز و بوم، ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بی‌تردید، خون پاک این شهیدان والامقام، انگیزه‌ و عزم ملت و خدمتگزاران نظام را برای تداوم مسیر مقاومت، عدالت و مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی دوچندان خواهد کرد.

انتهای پیام/