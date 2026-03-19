رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله دشمن به تاسیسات پارس جنوبی گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونسیتی به دلیل اینکه در موضوع حمله به مراکز نظامی ناموفق بوده و نتوانسته است شلیک موشک‌های ایران به سمت اهداف نظامی خودش را متوقف کند، در حال حاضر به حوزه انرژی و نفت و گاز ما حمله می‌کند.

این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: البته دشمنان از همان روزهای اول که مخازن نفت و گاز ما را هم در جنگ دوازده روزه در تهران و هم در هفته اول جنگ رمضان باز هم در تهران بمباران کردند پیام‌شان این بود که ما می‌توانیم در این حوزه به جمهوری اسلامی فشار بیاوریم.

وی با اشاره به بستن تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: با بستن تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ما که بیش از ۲۰ درصد نفت جهان، حدود ۱۰ درصد آلومینیوم و ۳۰ درصد گاز مایع از این آبراه عبور می‌کند و همچنین بخش وسیعی از تجارت جهانی و حوزه اقتصاد را در برمی‌گیرد، همه این موارد به آنها فشار آورده است.

سپهوند تاکید کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دنیا که امروز به حدود ۱۱۱ دلار در دنیا رسیده است باعث شد کل دنیا به آمریکا اعتراض کنند.

وی ادامه داد: ترامپ دریوزگی کرد که کشورهای اروپایی و آسیای شرقی ناو‌های خودشان را بفرستند تا برای باز کردن تنگه هرمز کمک کنند که این اتفاق رخ نداد، برای همین در حال حاضر با هماهنگی رژیم صهیونسیتی به زیرساخت‌های انرژی ما امروز حمله می‌کنند. دشمنان بخشی از فازهای پارس جنوبی را مورد بمباران قرار دادند که آتش‌سوزی مهار شد و همین حمله باعث شد چند دلار به قیمت نفت اضافه شود.

سپهوند با اشاره به اقدام متقابل ایران افزود: زیرساخت‌های انرژی رژیم صهیونیستی و کشورهای نفت‌خیز که پایگاه‌های آمریکا در آن‌ها قرار دارند در تیررس ما بودند و نیروهای مسلح ما بارها تاکید کردند اگر به زیرساخت‌های ما حمله شود به زیرساخت‌های آن‌ها حتما حمله خواهند کرد و این اتفاق افتاد قطعا این فشار بزرگی بر رژیم‌های آمریکا و صهیونیست خواهد آورد. ما حق حمله متناسب به زیرساخت‌های انرژی این‌ها طبق قوانین بین‌الملل را داشتیم و اگر قرار باشد به این روند ادامه دهند تمام زیرساخت‌های انرژی‌شان در منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تاثیر کشیده شدن جنگ به حوزه زیرساخت‌ها تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود کل دنیا از این منظر تحت تاثیر قرار گیرد.

این عضو کمیسیون انرژی یادآور شد: شاهد بودیم که رئیس مرکز ضد تروریسم آمریکا استعفاء داد و استعفاهای دیگری در سنا و کنگره در راه خواهد بود که فشارهای زیادی به ترامپ برای خاتمه جنگ بیاورند. این جنگی است که جنگ آمریکا نیست؛ جنگ نتانیاهو و اسرائیل غاصب است که مردم و منافع آمریکا را به این جنگ کشاندند و قطعا فشارهای جهانی روی این‌ها بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: ما هم الحمدلله چون در حوزه‌های دیگری غیر از پارس جنوبی در زمینه استخراج گاز و نفت ظرفیت‌های دیگری داریم، می‌توانیم این‌ها را فعال کنیم و جای نگرانی وجود ندارد و ان‌شاالله اگر مردم ما صبور باشند، پیروزی نزدیک است.

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: کل منطقه خاورمیانه مرکز اصلی انرژی دنیا بخصوص در حوزه نفت است، خطر این اتفاقات این است که فقط منطقه ما تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد کشورهایی که دائما از این منطقه نفت‌شان را تهیه می‌کنند، همه اقتصاد و بازارهای‌شان دچار رکورد خواهد شد.

وی ادامه داد: برای زیرساخت‌های انرژی سالیان سال است در تمام کشورهای منطقه از جمله کشور ما هزینه شده است و اگر آسیب ببینند، درست که است همه کشورهای منطقه ضرر می‌کنند و جبرانش هم کار بسیار سختی است ولی کل دنیا ضرر می‌کند و شاید کشورهایی که محتاج نفت و انرژی منطقه هستند، بیشتر از خود کشورهای که صاحب این منابع هستند، دچار آسیب شوند.

سپهوند بیان کرد: آسیب‌های محیطی‌زیستی یکی از آسیب‌های فرامنطقه‌ای است که ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که خود کشورهای اروپایی و آمریکا در امارات، قطر، عراق و عربستان برای این منطقه کردند همه این سرمایه‌ها از بین خواهد رفت و جبران این سرمایه‌ها برای دنیا و منطقه بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

