بازدید رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به‌منظور آگاهی از خدمات هوشمند قضایی و وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید به‌عمل آورد.

به گزارش ایلنا، در راستای تأکیدات صریح ریاست قوه قضاییه مبنی بر استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم در شرایط جنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از روند خدمت‌رسانی و فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید به‌عمل آورد و در جریان خدمات ویژه این مرکز در شرایط فعلی کشور قرار گرفت.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، توضیحاتی در خصوص خدمات هوشمند قضایی و وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور از آغاز جنگ رمضان تاکنون ارائه کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از تلاش بی‌وقفه این مرکز به‌منظور توسعه خودکاربری‌ها و خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به عدالت در شرایط جنگی خبر داد و گفت: از ابتدای شروع جنگ رمضان تاکنون لحظه‌ای در روند فعالیت این مرکز وقفه ایجاد نشده و علی رغم تهدیدات موجود، همکاران بازوی فناوری و هوشمندسازی عدلیه با تمام توان در حال خدمت‌رسانی و انجام وظیفه هستند.

اخبار مرتبط
