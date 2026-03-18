بازدید رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

به گزارش ایلنا، در راستای تأکیدات صریح ریاست قوه قضاییه مبنی بر استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم در شرایط جنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از روند خدمت‌رسانی و فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید به‌عمل آورد و در جریان خدمات ویژه این مرکز در شرایط فعلی کشور قرار گرفت.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، توضیحاتی در خصوص خدمات هوشمند قضایی و وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور از آغاز جنگ رمضان تاکنون ارائه کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از تلاش بی‌وقفه این مرکز به‌منظور توسعه خودکاربری‌ها و خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به عدالت در شرایط جنگی خبر داد و گفت: از ابتدای شروع جنگ رمضان تاکنون لحظه‌ای در روند فعالیت این مرکز وقفه ایجاد نشده و علی رغم تهدیدات موجود، همکاران بازوی فناوری و هوشمندسازی عدلیه با تمام توان در حال خدمت‌رسانی و انجام وظیفه هستند.