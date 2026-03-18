به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه مجاهدی بزرگ در عرصه امنیت و پاسدار هوشیار آرامش ملت ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، ضایعه‌ای بزرگ برای کشور و موجب تأثر عمیق گردید.

آن شهید بزرگوار، از پیشگامان میدان پیچیده و خاموش صیانت از امنیت ملی بود که با مجاهدتی بی‌وقفه، هوشمندی راهبردی و روحیه‌ای برخاسته از ایمان و اخلاص، در خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان نقش‌آفرینی کرد و امنیت امروز کشور، مرهون تلاش‌های بی‌ادعای او سربازان گمنام امام زمان (عج) است.

بی‌تردید، فقدان این عنصر مؤثر در ساختار امنیتی کشور، سنگین است، اما خون پاک او، همچون دیگر شهدای این مسیر، ضامن پویایی و اقتدار بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود و مسیر صیانت از انقلاب اسلامی را استوارتر از گذشته تداوم خواهد بخشید.

به‌عنوان همکار ایشان در دولت، شهادت این مجاهد مخلص را نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه از عزم و اراده برای مقابله قاطع‌تر با دشمنان ملت ایران می‌دانم؛ مسیری که با قدرت ادامه خواهد یافت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز ایشان، همکاران در دولت و جامعه اطلاعاتی کشور و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

