پیام آیت‌الله اعرافی در پی شهادت علی لاریجانی

عضو فقیه شورای نگهبان، در پیامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله علیرضا اعرافی، عضو فقیه شورای نگهبان در پیام تسلیت خود، نوشت:

 

«حضرت مستطاب آیت الله آملی لاریجانی (دامت برکاته) سلام علیکم بماصبر تم

شهادت برادر ارجمندتان جناب آقای دکتر علی لاریجانی(ره) دبیر مجاهد، شجاع و خدوم شورای عالی امنیت ملی و فرزند بزرگوارشان(ره) را به حضرتعالی و بیوت وابسته بویژه بیت رفیع مرجعیت آیت الله العظمی آملی(ره) و بیت شهید آیت الله مطهری(ره) و همسر گرامی و آقازادگان و عموم بازماندگان و ارادتمندان آن شهید والامقام تبریک و تسلیت می گویم و سلامت، عزت، شکیبایی و پاداش الهی را برای جنابعالی و بازماندگان محترم از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

 خدمات و فضائل آن شهید بزرگوار فراوان بود و شرح و وصف آن مجالی دیگر می‌طلبد، سلام و روح رضوان الهی بر روان پاک آن مجاهد بزرگوار و همه شهیدان سرافراز و امام شهیدمان(ره)».

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
