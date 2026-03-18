در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی درباره حمله به تاسیسات پارس جنوبی/ تاثیر آنی اتفاق روی قیمت حامل‌های انرژی در دنیا

توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی درباره حمله به تاسیسات پارس جنوبی/ تاثیر آنی اتفاق روی قیمت حامل‌های انرژی در دنیا
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیحاتی را درباره حمله دشمن به تاسیسات پارس جنوبی ارائه داد.

سید اسماعیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله و تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی به تاسیسات پارس جنوبی گفت: یک حمله محدود به ۴ پالایشگاه پارس جنوبی صورت گرفته است که خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: کار اطفا در مرحله سردسازی و خاموش کردن آتش قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در  همین ابتدا که خبر حمله به تاسیسات پارس جنوبی منتشر شد این خبر روی قیمت حامل‌های انرژی در دنیا اثر گذاشته است.

حسینی تاکید کرد: اگر جنگ و حمله به زیر‌ساخت‌های انرژی ادامه پیدا کند قطعا اقتصاد دنیا را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد و شکی در این موضوع نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره اقدامات متقابل ایران درخصوص این حمله گفت: از قبل اعلام شد اگر زیرساخت‌های انرژی ما مورد هدف قرار گیرد؛ زیرساخت‌های انرژی مبدأ حمله به ایران و آن جاهایی که دشمنان ما ذی‌نفع هستند حتما مورد حمله قرار می‌گیرد، شک نکنید ما این تلافی را خواهیم کرد.

وی در خصوص کشورهای مبدأ که حمله به تاسیسات پارس جنوبی از آنجا انجام شده است، بیان کرد: گزارشات در حال تکمیل شدن است اما اصل بر این است که این کشورها زیرساخت‌هایشان مورد حمله قرار گیرد.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
