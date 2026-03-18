ترور ناجوانمردانه اسماعیل خطیب داغدارمان کرد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.

وی ادامه داد: شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. مطمئنم راهشان محکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت.

