هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پی حمله موشکی به پالایشگاه عسلویه

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه «دشمن جنایتکار، بخشی از زیرساخت های سوخت و انرژی ایران را در جنوب کشور مورد تجاوز قرار داده است»، تاکید کرد: همانطور که قبلاً هشدار داده بودیم، ضمن هجوم مقتدرانه به دشمن، مبدا تجاوز را به شدت مورد هجوم قرار خواهیم داد و هدف قرار دادن زیرساخت های سوخت، انرژی و گاز کشور مبدا را برای خود، مشروع می‌دانیم.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی با اشاره به حمله موشکی دشمن به پالایشگاه عسلویه گفت: دشمن جنایتکار، بخشی از زیرساخت های سوخت و انرژی ایران را در جنوب کشور مورد تجاوز قرار داده است.

وی عنوان کرد: همانطور که قبلاً هشدار داده بودیم، چنانچه زیرساخت‌های سوخت، انرژی، گاز و اقتصادی کشور ما مورد تهاجم آمریکایی صهیونیستی قرار گیرد، ضمن هجوم مقتدرانه به دشمن، مبدا تجاوز را به شدت مورد هجوم قرار خواهیم داد و هدف قرار دادن زیرساخت های سوخت، انرژی و گاز کشور مبدا را برای خود، مشروع  می‌دانیم و در اولین فرصت، به شدت تلافی خواهیم کرد. 

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) تصریح کرد: دشمنان منتظر اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشند.

