هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پی حمله موشکی به پالایشگاه عسلویه

وی عنوان کرد: همانطور که قبلاً هشدار داده بودیم، چنانچه زیرساخت‌های سوخت، انرژی، گاز و اقتصادی کشور ما مورد تهاجم آمریکایی صهیونیستی قرار گیرد، ضمن هجوم مقتدرانه به دشمن، مبدا تجاوز را به شدت مورد هجوم قرار خواهیم داد و هدف قرار دادن زیرساخت های سوخت، انرژی و گاز کشور مبدا را برای خود، مشروع می‌دانیم و در اولین فرصت، به شدت تلافی خواهیم کرد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) تصریح کرد: دشمنان منتظر اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشند.