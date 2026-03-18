به گزارش ایلنا، ستاد نماز جمعه در اطلاعیه خود اعلام کرد: «با سلام و درود به شهدای جنگ رمضان و طلب نصرت و فتح برای رزمندگان اسلام از درگاه خداوند متعال، به اطلاع مردم مومن، انقلابی و غیور شهر تهران می‌رساند: با توجه به پیش‌بینی‌های ستاد استهلال، روز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ مصادف با اول ماه شوال خواهد بود، لذا نماز عید سعید فطر راس ساعت ۸ صبح در محل مصلی امام خمینی رحمت‌الله علیه اقامه خواهد شد.