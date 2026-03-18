استانداری هرمزگان:
دستوری برای تخلیه هیچ نقطهای از بندرعباس صادر نشده است
استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیهای، شایعات منتشرشده درباره صدور دستور تخلیه مناطقی از شهر بندرعباس را تکذیب و تأکید کرد که هیچگونه اطلاعیه یا دستوری در این زمینه صادر نشده است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف بندرعباس میرساند هیچگونه دستور یا اطلاعیهای مبنی بر لزوم تخلیه هیچ نقطهای از شهر بندرعباس صادر نشده است.
وضعیت شهر در آرامش، امنیت کامل و پایدار قرار دارد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
شهروندان به شایعات و اخبار غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیههای مربوط را صرفاً از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.