سرخط خبرها :
استانداری هرمزگان:

دستوری برای تخلیه هیچ نقطه‌ای از بندرعباس صادر نشده است

استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای، شایعات منتشرشده درباره صدور دستور تخلیه مناطقی از شهر بندرعباس را تکذیب و تأکید کرد که هیچ‌گونه اطلاعیه یا دستوری در این زمینه صادر نشده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف بندرعباس می‌رساند هیچ‌گونه دستور یا اطلاعیه‌ای مبنی بر لزوم تخلیه هیچ نقطه‌ای از شهر بندرعباس صادر نشده است.

 

 وضعیت شهر در آرامش، امنیت کامل و پایدار قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

شهروندان به شایعات و اخبار غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط را صرفاً از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

