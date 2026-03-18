اطلاعیه فوری سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی حمله به پالایشگاه پارس جنوبی

به گزارش ایلنا، سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه‌ای فوری نوشت:

بسمه تعالی

مطابق بررسی های میدانی، دشمنان حقیر ملت ایران، امروز در مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در اقدامی نابخردانه به پالایشگاه های ۳،۴،۶ در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) تهاجم نموده اند.‌

به اطلاع مردم شریف ایران خصوصاً اهالی شهر عسلویه می رساند تا کنون نشت مواد سمی گزارش نشده و اوضاع توسط فرماندهی ارشد پدافندغیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در حال مدیریت است.

دود سیاه منتشر شده ناشی از سوختن مواد نفتی و هیدروکربن می باشد و نیازی به تخلیه شهر نبوده و صرفاً لازم است مردم شهر با توجه به جهت باد که به سمت شمال گزارش شده، فاصله ایمن با تاسیسات را رعایت نموده و با بستن در و پنجره ها و خاموش کردن تجهیزات تهویه در منزل بمانند.

گفتنی است پیش از این در مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، در قالب رزمایش شهید سرلشکر مهدی ربانی، سناریوی احتمالی حمله به تاسیسات نفتی منطقه ویژه پارس جنوبی با مشارکت استانداری بوشهر، فرمانداری عسلویه و کلیه دستگاه اجرایی منطقه، تحت کنترل و نظارت سازمان پدافند غیرعامل کشور صورت پذیرفته و هماهنگی دستگاه های اجرایی تمرین شده بود.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

