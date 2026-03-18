تسلیت نمایندگان مجلس در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و دکتر علی لاریجانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

بار دیگر خون پاک شخصیت های که در مکتب امام شهیدمان ، حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای (رضوان الله ) تربیت یافته بودند بر حقانیت دفاع از کشورمان بیش از پیش مهر تایید زد.

در هفدهمین روز حمله دشمنان ملت ایران به سرزمین مقدسمان، ابتدا خبر شهادت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس صالح سازمان بسیج سازندگی که سال‌ها در کنار امنیت برای ملت ایران نامش برای روستاییان و عشایر بارقه امید نیز بود، غمی بزرگ بر دل ها نشاند، در وصف آن مجاهد مظلوم همین بس که اگر راهی به روستایی کشیده می شد، آب آشامیدنی به مردمی در جغرافیای دور می رسید، جوانی در دورافتاده ترین روستای کشور مشغول کاری می شد، عشایر با دیدنش جانی تازه می گرفتند و یا هر آنچه که غبار محرومیت را از چهره مظلوم مردمی که چشم به یاری داشتند برمی داشت؛ نام این سردار شهید می درخشید .

پس از آن خبر شهادت دکتر علی لاریجانی که امام شهیدمان او را امین و ذخیره روزهای سخت می دانستند و با اعتمادی که برآمده از سربلندی های آن شهید در آزمون های سخت بود ، سکان حفاظت و صیانت از عزت ، اقتدار و امنیت کشور را در روزهای سخت و تاریخی به ایشان سپردند.

با شهادت شهید لاریجانی یکبار دیگر تاریخ مزین به نام شخصیتی شد که صبرش او را به درجه شهادت رساند، شخصیتی که دشمنان نظام سالها بود در مقابل بصیرت ، ولایت مداری و صبرش شکست خورده بودند و امروز می توان ویژگی های شایسته او را در زمره ملاک های ارزیابی خواص در آینده دانست که سعی بر ثبت نام خویش به نیکویی در تاریخ دارند.

این روزها ملت ایران با شهادت فرزندان مومن خویش غمی بزرگ متحمل شده اند؛ لیکن در میدان می مانند تا خون های پاکی که صفحات تاریخ را سرخ نمود، نشان ملتی با غیرت ، متعصب و وفادار باشد.

اینجانب ضمن تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقا سید مجتبی خامنه ای (حفظ الله) ، خانواده معظم شهدا و ملت ایران ، از خداوند متعال عزت ، اقتدار و سربلندی و رفع شر دشمنان اسلام را مسئلت نموده و ایمان دارم ایستادگی این روزهای مردمان این مرز و بوم ، در تاریخ به نیکی ثبت خواهد شد .

همچنین سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت متن پیام به شرح ذیل است:

انّا لله و انّا الیه راجعون

او چند روز پیش از پرواز، کلامی از شهید دشت کربلا را یادآور شد: «مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز بدبختی نمی‌بینم.»

و امروز، شهید دکتر علیلاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با همان باور به کاروان شهیدان پیوست؛ به‌دست شقی‌ترین دشمنان ایران‌زمین، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار.

نام این عبد صالح در حافظه‌ همه میهن‌دوستان خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان، همکاران ادوار مختلف مجلس و تمامی دوستداران ایران و انقلاب، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز علو درجات وبرای بازماندگان صبر و اجر مسیلت می‌نمایم.

همچنین محمد سرگزی نماینده زابل و رییس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در پیامی به مناسبت شهادت دکتر لاریجانی پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

خبر ناگوار و تلخ شهادت چهره‌ای ماندگار در انقلاب اسلامی، مجاهدی نستوه و خادمی مخلص، شهید دکتر علی لاریجانی، قلب‌های آگاه را اندوهگین کرد. این سردار سرافراز عرصه سیاست و اندیشه، پس از عمری تلاش بی‌وقفه برای تعالی کشور و استقلال میهن، در سحرگاهان ماه پربرکت رمضان و در حال خدمت‌رسانی، به لقاء الله پیوست و ردای شهادت پوشید.

شهادت این فرزند برومند انقلاب که در کنار فرزند مؤمنش و همراهان ایشان در مسیر مقاومت و ایستادگی علیه استکبار جهانی به فیض اعلی نائل آمدند، اگرچه غم‌انگیز است، اما مایه مباهات و افتخار برای ملت ایران است. ایشان در تمامی سال‌های مبارزه، همواره چراغ راه بودند و با تدبیر و درایت خود، در سنگرهای مختلف دفاع از ارزش‌های اسلامی و منافع ملی ایستادگی کردند.

بی‌تردید، خون پاک این شهیدان و مجاهدت‌های آنان در راه تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید و تحت رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، درخت تنومند انقلاب را آبیارتر کرده و دشمنان قسم خورده ملت را در رسیدن به اهداف شومشان ناامیدتر خواهد کرد.

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد.

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

همچنین غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقو ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

مرد مقاوم، سیاست مدار با تدبیر، شجاع، فیلسوف اندیشمند، پاکدست و امین رهبر، همراه همیشگی و مظلوم نظام و رهبری، متبحر در امور بین الملل و مذاکره، اهل قلم و هنر، صبور و ایستاده در عرصه های جنگ، أمنیت، فرهنگ، سیاست، مجلس و مذاکره، مزد زحمات خود را گرفت و نتوانست داغ بر قلب دوری رهبر شهیدش را تحمل کند و در ماه مهمانی خدا به همراه فرزند دلبندش و دیگر همراهان، شربت شهادت را نوشید و به خیل شهدای عزیز ایران بزرگمان پیوست.

شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی را به ساحت مقدس آقا امام زمان، ملت شهید پرور و خاندان معظم ایشان عرض تسلیت دارم. اگر چه ایران و انقلاب عزیزمان مملو از لاریجانی هاست، ولی شهادت این عزیز، با توجه به سابقه طولانی و ممارست همیشگی ایشان در عرصه های مختلف امنیت، سیاست و فرهنگ ثلمه بزرگی بود که جبران آن در شرایط کنونی سخت است.

یقینا خون به ناحق ریخته این شهید صادق و مظلوم در کنار دیگر شهدای عزیزمان خاصه رهبر عزیز و شهیدمان موجب تجلی و عزت و سربلندی بیشتر ایران قوی خواهد شد.

همچنبن عبدالحکیم آق ارکاکلی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ هم در پی شهادت دانشمند فرزانه و سیاستمدار انقلابی شهید دکتر علی لاریجانی پیامی صادر کرد که به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُون

شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند و همراهان ایشان را محضر ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان خصوصا محضر ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

شهید دکتر علی لاریجانی شخصیتی انقلابی، با بینشی عمیق در تمامی حوزه های مدیریتی و مدیری شجاع و مدبری اندیشمند در تصمیم‌گیری ها بود.

تدبیر توام با صبوری، درایت و شجاعت، فیلسوف، اهل تعامل، عالم و اندیشمند بودن، داشتن نگاه راهبردی و شناخت عمیق از دیپلماسی و میدان، تنها گوشه ای از شخصیت این سیاستمدار متفکر و دانشمند فرزانه بود که با شهادت مظلومانه در ماه مبارک رمضان به یاران شهیدشان پیوستند.

روحشان شاد و یاد و خاطرشان گرامی باد.

پیام تسلیت هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا

با نهایت اندوه و تأثر، شهادت مظلومانه جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزند بزرگوار ایشان، همچنین سردار رشید اسلام، شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده شجاع بسیج کشور را به پیشگاه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)، خانواده‌های معزز این شهدای والا مقام، ملت قهرمان ایران و مردم همیشه سرافراز استان خوزستان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

این شهیدان والامقام پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسیدند و به امام شهیدان رمضان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای پیوستند.

بی‌تردید ایثار و فداکاری این بزرگ‌مردان عرصه جهاد و خدمت، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند و راه پرفروغ آنان، چراغ هدایت نسل جوان در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و عزت ملی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان گرانقدر علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه نیز پیامی به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی پیامی صادر کرد که به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت هنر مردان خداست .

در ایامی که کشور عزیرمان در یک نبرد تاریخی و تحمیلی قرار دارد و با اتکاء به استقلال ، توان داخلی و خودکفایی مثال زدنی که حاصل توصیه های حکیمانه رهبر شهید انقلاب بوده است باعث حیرت جهانیان شده است ، از دست دادن خدمتگزارن صدیقی همچون دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضایعه ای سنگین است .

اینجانب که سالها از نزدیک توفیق همکاری با شهید دکتر لاریجانی را داشته ام ، ایشان را شخصیتی در تراز انقلاب یافته ام که در برهه های گوناگون زندگی شخصی و مدیریتی ، با طمانینه خاص خود همواره منشاء خیر بوده است و سرانجام به همراه فرزند نخبه خود ( آقا مرتضی ) و سردار بیات معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و محافظین به رهبر شهیدشان پیوستند .

شهید سردار غلامرضا سلیمانی نیز از فرماندهان خدوم این مرز و بوم و دلبسته نظام و انقلاب بوده است که در کنار همکارانش به فیض عظیم شهادت نائل آمد .

شهادت این بزرگواران را به خانواده و بازماندگان شریفشان ، ملت غیور ایران ، رهبر معظم انقلاب تبریک و تسلیت عرض می نمایم .

همچنین کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر در مجلس نیز در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت‌ متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

دکتر علی لاریجانی، آن بنده ی صالح خدا، آن پرورش یافته ی مکتب امامین انقلاب اسلامی و استاد شهید مطهری، مزد ده‌ها سال مجاهدتش برای ایران عزیز را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آنچه دشمن صهیونیستی - آمریکایی از آن‌هراس داشت خطّ ایستادگی و مقاومت توأم با عقلانیت و دوراندیشی دکتر علی لاریجانی بود اما یقینا خون مطهر امثال شهید لاریجانی، شجره ی طیبه ی انقلاب اسلامی را تناورتر خواهد نمود و خط مبارزه عاقلانه تا نابودی جبهه کفر و نفاق ادامه خواهد داشت و ملت بزرگ ایران به قول بنیان‌گذار کبیر انقلاب، با این شهادت ها از همیشه بیدارتر می شود.

یقینا خط سرخ شهادت هرگز با ترور متوقف نمی شود و به فرموده امیر مومنان علی (ع)؛ «بَقِیَّةُ اَلسَّیْفِ أَبْقَی عَدَداً وَ أَکْثَرُ وَلَداً؛ آنان که از یاران شهیدشان باقی می‌مانند، پرتعدادتر و روینده‌تر هستند.»

اینجانب با دلی سرشار از غم و اندوه اما بسیار امیدوار به آینده ی این ملت، شهادت این مجاهد نستوه و خادم خستگی ناپذیر را به پیشگاه ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

همچنین علی‌بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در پی شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد که بهش رخ ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

شهادت مظلومانه و پرافتخار برادر فرهیخته، مجاهد نستوه و خادم خالص نظام اسلامی، دکتر علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، موجب حزن و اندوه عمیق اینجانب و همه‌ی دلبستگان انقلاب اسلامی گردید.

او از چهره‌های شاخص و پرتلاش جمهوری اسلامی بود که عمر شریف خود را در خدمت به آرمان‌های امامین انقلاب، تقویت امنیت‌ملی، عزت بین‌المللی و وحدت امت اسلامی سپری کرد. لاریجانی مظهر عقلانیت متعهد، شجاعت انقلابی و مجاهدت خاموش بود و تا واپسین لحظات عمر با عزت خود، در سنگر خدمت و دفاع از کشور ایستاد و سرانجام، جان پاک خود را در راه خدا و میهن تقدیم کرد.

دکتر لاریجانی پرورش‌یافته‌ی مکتب امام خمینی (قدس‌سره)، شاگرد مخلص رهبر فرزانه و شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه) و از یاران صادق راه ولایت بود که با خون خود، پیمان خویش با شهیدان را امضا کرد. امروز نام او در کنار سردار سلیمانی، شهید مطهری و دیگر شهدای راه حق بر تارک تاریخ این سرزمین خواهد درخشید.

این جنایت تروریستی بار دیگر چهره پلید استکبار جهانی، آمریکا جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی را آشکارتر کرد و نشان داد که دشمنان ملت ایران، از صدای منطق، عزت و مقاومت در هراسند. آنان گمان می‌برند با ترور نخبگان و مجاهدان راه اسلام خواهند توانست مسیر ملت ایران را سد کنند، درحالی‌که خون این عزیزان، ریشه‌های درخت انقلاب را استوارتر و اراده ملت را مصمم‌تر می‌سازد.

بی‌تردید شهادت دکتر لاریجانی، چراغ راهی برای نسل جدید سیاست‌ورزان، اندیشمندان و پاسداران امنیت ملی خواهد بود و ملت ایران راه او را با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت‌برکاته) با بصیرت، اتحاد و مقاومت ادامه خواهد داد.

اینجانب ضمن ادای احترام به روح بلند این شهید والامقام، شهادت او را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیت شریف و داغدیده‌ی شهید، همکاران محترمش در شورای عالی امنیت ملی و آحاد ملت قهرمان ایران تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند سبحان برای آن مجاهد نستوه علو درجات و برای خانواده مکرم و ملت ایران صبر، توفیق و عزت روزافزون مسئلت دارم.

وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصرُ المُؤمِنینَ

همچنین پیام تسلیت رضا صدیقی نماینده مردم تبریز در پی شهادت دکتر لاریجانی نیز به شرح ذیل است:

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

«حادثه ترور و شهادت یاران رشید انقلاب اسلامی، دو چهره برجسته و وفادار به آرمان‌های امام و رهبری، دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و سردار غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین، دل ملت را به اندوه و در عین حال به ایمان و غرور آمیخته است. این عزیزان، همراه با جمعی از همکاران مخلص خود، در مسیر خدمت صادقانه به اسلام و ایران، به لقاء محبوب رسیدند و نام‌شان در دفتر جاودانگی نظام اسلامی ثبت شد.

هرچند فقدان چنین شخصیت‌های مؤثر و مجاهدان نستوه، ضایعه‌ای عظیم است، اما انقلاب اسلامی بر پایه ایمان و ایمان‌ورزان بنا شده است، نه بر پایه اشخاص. این راه ریشه در وعده الهی دارد و از آغاز تا امروز، خون پاک شهیدان، اندیشه و اراده ملت را زنده‌تر ساخته است و این بار نیز چنین خواهد بود. به یقین، دشمنان اسلام و ایران بدانند که با شهادت این فرزندان رشید ملت، هیچ خللی در اراده آهنین امت و در مسیر حق‌طلبی و استقلال این نظام مقدس پدید نخواهد آمد.

این ضایعه عظیم را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) و نایب برحقش حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، خانواده‌های معزز شهیدان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و یقین دارم خون این شهیدان، پیمان این امت را با راه خدا و ولایت، محکم‌تر از همیشه خواهد ساخت.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»

پیام تسلیت احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی و همراهان نیز به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

شهادت مظلومانه خادم مخلص و برجسته انقلاب اسلامی، دانشمند مجاهد، دکتر علی لاریجانی، و معاونین ایشان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از همرزمانشان را که توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت، به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، ملت شهیدپرور ایران اسلامی، خانواده‌های معزز و بازماندگان ایشان، خصوصاً آیت‌الله آملی لاریجانی، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

دکتر لاریجانی، اسوه مدیریت، شجاعت و تدبیر، همواره در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری به نظام و مردم، با صلابت و استقامت در مسیر آرمان‌های انقلاب گام برداشت و نام نیک خود را در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم ثبت کرد.

این ضایعه جانگداز، ضایعه‌ای بزرگ برای نظام و انقلاب است. ملت ایران، یاد و خاطره این شهدای والامقام را در دل و جان خود حفظ خواهد کرد.

یقین داریم که انتقام خون پاک این عزیزان و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، از دستان جنایتکار دشمنان زبون گرفته خواهد شد و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به یاری خداوند متعال و رشادت‌های ملت بزرگ ایران، همواره پایدار خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای این شهدا سعید، غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.