درخواست ایران از افغانستان و پاکستان برای کاهش تنش

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری‌ها بین دو کشور همسایه و مسلمان، افغانستان و پاکستان، بر ضرورت توسل به دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید کرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جان باختن تعداد زیادی از مردم افغانستان در جریان حملات اخیر به کابل، از دست رفتن جان انسان‌ها و تخریب دارائی‌ها در کشور همسایه و مسلمان را بسیار تاسف‌بار دانست و آمادگی ایران را برای هرگونه مساعدت و مساعی جمیله جهت رفع اختلافات و کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان اعلام کرد.

 

 

