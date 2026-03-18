به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز فتاح در تشییع شهدای ناو دنا گفت: قدرشناسی این است که این ملت با زبان روزه با این عظمت آمدند.

رئیس ستاد فرمان اجرایی امام خاطرنشان کرد: مردم قدرشناس هستند، این‌ها ناجمردانه به شهادت رسیدند، این‌ها در میدان نبودند، برای جنگ نرفته بودند اما دشمن سفاک؛ جنگ را با مدرسه میناب شروع کرد و بعد با این‌ها ادامه داد.

وی افزود: معلوم می‌شود این جنگ ناجوانمردانه است، ملت قدر این‌ها را می‌دانند، این‌ها در ناو بودند و الان در اوج قله‌ها هستند، این‌ها به قافله شهدا پیوستند. به خانواده‌شان تبریک و تسلیت می‌گویم.

فتاح با بیان اینکه ملت ایران قدرشناس هستند، گفت: این‌ها در دل ۹۰ میلیون ایرانی رفتند، برای دفاع از آب و خاک این ملت ماموریت انجام می‌دادند، باید به این انسان‌ها آفرین گفت.

وی تاکید کرد: هرچقدر دشمن بخواهد این مردم را به شهادت برساند، از بچه ۳ ماهه گرفته تا رهبری، این ملت تا پای جان ایستاده است، تا کجا می‌خواهند بکشند و شهید کنند؟ ۹۰ میلیون پای نظام ایستاده‌اند این ملت تسلیم ناپذیری است.

