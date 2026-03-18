فتاح در تشییع شهدای ناو دنا:
تا کجا میخواهند بکشند و شهید کنند؟/ این ملت تسلیمناپذیر است
رئیس ستاد فرمان اجرایی امام خمینی (ره) گفت: هرچقدر دشمن بخواهد این مردم را به شهادت برساند، از بچه ۳ ماهه گرفته تا رهبری، این ملت تا پای جان ایستاده است، تا کجا میخواهد بکشد؟ ۹۰ میلیون پای نظام ایستادهاند، این ملت تسلیمناپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز فتاح در تشییع شهدای ناو دنا گفت: قدرشناسی این است که این ملت با زبان روزه با این عظمت آمدند.
رئیس ستاد فرمان اجرایی امام خاطرنشان کرد: مردم قدرشناس هستند، اینها ناجمردانه به شهادت رسیدند، اینها در میدان نبودند، برای جنگ نرفته بودند اما دشمن سفاک؛ جنگ را با مدرسه میناب شروع کرد و بعد با اینها ادامه داد.
وی افزود: معلوم میشود این جنگ ناجوانمردانه است، ملت قدر اینها را میدانند، اینها در ناو بودند و الان در اوج قلهها هستند، اینها به قافله شهدا پیوستند. به خانوادهشان تبریک و تسلیت میگویم.
فتاح با بیان اینکه ملت ایران قدرشناس هستند، گفت: اینها در دل ۹۰ میلیون ایرانی رفتند، برای دفاع از آب و خاک این ملت ماموریت انجام میدادند، باید به این انسانها آفرین گفت.
وی تاکید کرد: هرچقدر دشمن بخواهد این مردم را به شهادت برساند، از بچه ۳ ماهه گرفته تا رهبری، این ملت تا پای جان ایستاده است، تا کجا میخواهند بکشند و شهید کنند؟ ۹۰ میلیون پای نظام ایستادهاند این ملت تسلیم ناپذیری است.