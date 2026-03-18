پیام دادستان کل کشور در پی شهادت علی لاریجانی
دادستان کل کشور در پی شهادت علی لاریجانی پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت حجت الاسلام موحدی آزاد بشرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا
شهادت مظلومانه و پرافتخار دانشمند مجاهد، دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه فرزند برومندشان که در پی اقدام تروریستی دشمنان کینهتوز ملت ایران به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید. این ضایعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز و مکرم ایشان بهویژه برادران بزرگوارشان جناب آقایان دکتر محمدجواد لاریجانی و آیتالله صادق لاریجانی و نیز ملت شریف ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
این خدمتگزار صدیق انقلاب اسلامی سالها با تعهد، تدبیر و روحیهای انقلابی در مسئولیتهای مختلف نظام اسلامی به مردم و کشور خدمت کرد و سرانجام پاداش مجاهدتهای خالصانه خود را با شهادت دریافت نمود. بیتردید فقدان چنین شخصیت اثرگذاری ضایعهای بزرگ برای کشور است.
دشمنان بدانند یقیناً راه و آرمان این شهید والامقام ادامه خواهد یافت؛ چنانکه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: "از هر قطره خون شهید ما که بر زمین میریزد، انسانهای مصممتر و مبارزتر به وجود میآید."
از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمد موحدیآزاد
دادستان کل کشور»