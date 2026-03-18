پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت لاریجانی و سردار سلیمانی

«بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شجاع و اندیشمند شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی؛ رئیس جهادگر سازمان بسیج مستضعفین، پاداش سال‌ها مجاهدت‌ این دو سرباز غیور و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نصیبشان شد تا به خیل شهیدان راه مقاومت به ویژه قائد عظیم الشٱن و رهبر شهیدمان ملحق شوند. در واقع این شهدای فداکار، مزد سال‌ها خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی در سنگرهای مختلف را با نوشیدن شهد شیرین شهادت، از محضر مبارک پروردگار متعال دریافت کردند هنیئا لکما.

مجلس خبرگان رهبری با عرض تبریک و تسلیت فقدان این دو مسئول شریف و خدوم به محضر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای «مدظله العالی»، مردم شریف ایران اسلامی و خانواده این شهیدان مخلص، تأکید می‌کند که نیروهای مسلح جان‌برکف ایران اسلامی در ارتش سرافراز و سپاه پاسدارانِ قهرمان، انتقام خون مطهر این شهدای عزیز و سایر شهیدان والامقام ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی خواهند گرفت و با پشتوانه مدد الهی و حضور آگاهانه مردم بصیر ایران در خیابان، پرچم پر افتخار ظفر و پیروزی بر استکبار و صهیونیسم را جهان به اهتزاز در خواهد آورد بعون الله تعالی.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

والسلام علیکم و رحمةالله

محمدعلی موحدی‌ کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری»