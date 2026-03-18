پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت لاریجانی و سردار سلیمانی
به گزارش ایلنا، متن تسلیت مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شجاع و اندیشمند شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی؛ رئیس جهادگر سازمان بسیج مستضعفین، پاداش سالها مجاهدت این دو سرباز غیور و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نصیبشان شد تا به خیل شهیدان راه مقاومت به ویژه قائد عظیم الشٱن و رهبر شهیدمان ملحق شوند. در واقع این شهدای فداکار، مزد سالها خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی در سنگرهای مختلف را با نوشیدن شهد شیرین شهادت، از محضر مبارک پروردگار متعال دریافت کردند هنیئا لکما.
مجلس خبرگان رهبری با عرض تبریک و تسلیت فقدان این دو مسئول شریف و خدوم به محضر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای «مدظله العالی»، مردم شریف ایران اسلامی و خانواده این شهیدان مخلص، تأکید میکند که نیروهای مسلح جانبرکف ایران اسلامی در ارتش سرافراز و سپاه پاسدارانِ قهرمان، انتقام خون مطهر این شهدای عزیز و سایر شهیدان والامقام ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی خواهند گرفت و با پشتوانه مدد الهی و حضور آگاهانه مردم بصیر ایران در خیابان، پرچم پر افتخار ظفر و پیروزی بر استکبار و صهیونیسم را جهان به اهتزاز در خواهد آورد بعون الله تعالی.
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ
والسلام علیکم و رحمةالله
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری»