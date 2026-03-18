خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت لاریجانی و سردار سلیمانی

پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت لاریجانی و سردار سلیمانی
کد خبر : 1763372
لینک کوتاه کپی شد.

مجلس خبرگان رهبری شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن تسلیت مجلس خبرگان رهبری در پی  شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این شرح است:

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم 

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

 شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شجاع و اندیشمند شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی؛ رئیس جهادگر سازمان بسیج مستضعفین، پاداش سال‌ها مجاهدت‌ این دو سرباز غیور و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نصیبشان شد تا به خیل شهیدان راه مقاومت به ویژه قائد عظیم الشٱن و رهبر شهیدمان ملحق شوند. در واقع این شهدای فداکار، مزد سال‌ها خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی در سنگرهای مختلف را با نوشیدن شهد شیرین شهادت، از محضر مبارک پروردگار متعال دریافت کردند هنیئا لکما.  

مجلس خبرگان رهبری با عرض تبریک و تسلیت فقدان این دو مسئول شریف و خدوم به محضر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای «مدظله العالی»، مردم شریف ایران اسلامی و خانواده این شهیدان مخلص، تأکید می‌کند که نیروهای مسلح جان‌برکف ایران اسلامی در ارتش سرافراز و سپاه پاسدارانِ قهرمان، انتقام خون مطهر این شهدای عزیز و سایر شهیدان والامقام ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی خواهند گرفت و با پشتوانه مدد الهی و حضور آگاهانه مردم بصیر ایران در خیابان، پرچم پر افتخار ظفر و پیروزی بر استکبار و صهیونیسم را جهان به اهتزاز در خواهد آورد بعون الله تعالی.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

والسلام علیکم و رحمةالله 

محمدعلی موحدی‌ کرمانی 

رئیس مجلس خبرگان رهبری»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل