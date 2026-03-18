برگزاری مراسم تشییع شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناو دنا
مراسم تشییع شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناو دنا از دقایقی پیش در تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکرهای شهیدان علی لاریجانی، سردار سلیمانی، شهدای بسیج و ناوشکن دنا امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه از دقایقی پیش از میدان انقلاب تهران به سمت معراج الشهدا با حضور جمع کثیری از مردم برگزار شد.
در این مراسم برخی از مقامات کشوری و لشکری نیز حضور داشتند.
شامگاه سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در مراسمهایی جداگانه با حضور خانوادههای شهدا، مسئولان کشوری و لشکری، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در ۳۴ میدان و نقطه اصلی پایتخت، آیین وداع با پیکر شهدای ناوشکن «دنا» برگزار شد.
ناو دنا که روز ۱۳ اسفند در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بود، مورد حمله نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت.
این ناو دارای ۱۳۶ نفر خدمه بود که ۱۰۴ نفر آنها به مقام شامخ شهادت نائل آمده و از این تعداد، ۲۰ نفر جاویدالاثرند. همچنین ۳۲ نفر از کارکنان این ناو مجروح شده و در بیمارستانی در سریلانکا تحت مداوا قرار گرفتند.