پیام تسلیت معاون منابع انسانی قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی

《بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الرِّجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

«شهادت هنر مردان خداست» امام خمینی (ره)

خبر شهادت افتخارآمیز دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در حمله تروریستی دشمنان خبیث و کینه‌توز آمریکایی ـ صهیونیستی، بار دیگر جلوه‌ای از استمرار راه پرافتخار مجاهدان فی سبیل‌الله و خدمتگزاران صدیق انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

آن مجاهدان خستگی‌ناپذیر و سربازان صادق ولایت، عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و عزت ایران اسلامی سپری کردند و در تداوم راه رهبر شهیدمان به لقاالله پیوستند.

بی‌تردید شهادت این دو خدمتگزار صدیق ملت، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی و جامعه عظیم بسیجیان محسوب می‌شود، اما خون پاک چنین مجاهدانی، ضامن استمرار راه نورانی مقاومت، ایثار و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

اگر دشمن غدار و جنایتکار موفق به ترور عزیزان ما می‌گردد بدین جهت است که هشتاد سال بنیاد این غده سرطانی بعنوان عصاره رذایل تمدن غرب بر ترور استوار بوده است و موجودیتی است که در ذات خود از خون و ترور تغذیه می‌کند. ان شا الله دنیا حقارت این قوم وحشی را به دست ملت انقلابی ایران خواهد دید.

ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه و تروریستی، عروج ملکوتی شهدای سرافراز اسلام را به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدّظلّه‌العالی)، ملت شریف و قدرشناس ایران، جامعه بزرگ بسیج، همرزمان و همکاران و به‌ویژه خانواده معزز و صبور این عزیزان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آنان علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت می‌نماید.

وَالسَّلامُ عَلی عِبادِ اللَّهِ الصّالِحینَ

حمیدرضا موحدی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه》