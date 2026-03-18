«انالله و اناالیه راجعون

رژیم صهیونیستی با همراهی ایالات متحده آمریکا با ادامه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه در جریان تجاوز نظامی به ایران عزیز، همچنان در حال هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و شهروندان بی دفاع است. علاوه بر این، در تازه‌ترین جنایت رخ داده، دکتر علی لاریجانی استاد فرزانه و فرهیخته دانشگاه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌همراه فرزندش، جناب آقای دکتر بیات معاون توانمندش و جمعی از همراهان و نیز سردار سرافراز غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را به شهادت رساندند. این اقدامات تروریستی ناشی از استیصال در دستیابی به اهداف تعیین شده است، و پیش و پس از آن پاسخ خود را از جانب نیروهای مسلح فداکار و شجاع و مردم غیور و همیشه در صحنه، در دفاع از این آب و خاک و نظام دریافت کرده و همانند اجتماعات افتخارآفرین شب گذشته در سراسر کشور، باز نشان خواهد داد.

دکتر لاریجانی، با سابقه و تجربه گسترده تصدی مسئولیت در حوزه های حساس و گوناگون نقشی تعیین کننده و کلیدی در دفاع از دیپلماسی و امنیت ملی کشور داشت و بی مهری ها موجب عافیت گزینی و بی تفاوتی او که از ذخائر مدیریتی و ملی نظام بود، نگردید. اینجانب فقدان دکتر لاریجانی، شخصیت ارزنده و سرمایه ارزشمند مدیریتی کشور و سردار سلیمانی، از یادگاران دفاع مقدس را به خانواده ایشان و رهبر معظم انقلاب تسلیت گفته و شهادت را به مثابه پاداش شایسته برای خدمات طولانی این عزیزان می دانم.

اسحاق جهانگیری»