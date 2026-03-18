پیام وزیر کشور در پی شهادت لاریجانی



«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت مجاهد مخلص، چهره‌ سیاسی و فرهنگی فرهیخته و خدمتگزار صدیق نظام جمهوری اسلامی، دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان در پی جنایت تروریستی آمریکایی-صهیونیستی، مایه تأثر و تألم فراوان شد. این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانواده محترم شهدا و ملت شجاع ایران تبریک‌وتسلیت عرض می‌کنم.

شهید دکتر علی لاریجانی پس از عمری مجاهدت خالصانه و صادقانه در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی و سربلندی ایران، مزد ایثار و وفاداری خود را از درگاه احدیت گرفت و به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت در راه خدا نائل آمد. ایشان تا آخرین نفس در سنگر دفاع از ملت ایران، ارزش‌های انقلاب و امنیت کشور ایستادگی کرد و سرانجام به فیض عظیم شهادت دست یافت.

اینجانب شهادت فرزند مومن و ولایت‌مدار ایشان مرتضی لاریجانی و معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات را نیز تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات مسئلت دارم.

همچنین شهادت سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین را که در مسیر مبارزه با دسیسه‌های استکباری به شهادت رسید، به خانواده ایشان و فرماندهان و نیروهای بسیج سراسر کشور تسلیت عرض می‌کنم.

اکنون شهدای والامقام‌مان به سیدالشهدای انقلاب و یاران شهید خود، فرماندهان سرافراز امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده و سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی پیوسته اند،اما همرزمانشان در نیروهای مسلح قطعاً با هوشیاری و قدرت تمام، انتقام خون مطهر این شهدای عزیز و والامقام را از سفاک‌ترین اشقیاء خواهند گرفت و دشمنان را به سزای اعمال ننگین خود خواهند رساند.»