پیام تسلیت حسن روحانی در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم در پیامی، شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن پیام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ

در روزهایی که شاهد شهادت فرزندان غیور کشور و ضربات سنگین دشمن متجاوز به کشور عزیزمان هستیم، از دست دادن امیدهای مدیریت برای نجات کشور، اندوه ما را دوچندان می‌کند. گرچه حضور حماسه‌ساز مردم دلاور ایران در صحنه، خاک یأس را به چهره تجاوزگران می‌پاشد و نوید پیروزی و آینده‌ای درخشان را برای ایران دارد.

دکتر علی لاریجانی که از ۴۶ سال قبل تا آخرین روزهای زندگی پربرکتش در مسئولیت‌های مختلف در کنار هم و همکار یکدیگر بودیم، بی‌تردید از رجال سیاسی – مذهبی کشور و از چهره‌های درخشان خدمت به ایران و اسلام بود. از دست دادن چنین شخصیت‌هایی در این شرایط حساس مصیبتی جانکاه است، گرچه همزمان حذف این عزیزان روحیه ایثار و فداکاری مردم عزیز کشورمان را مضاعف می‌کند. او به آرزوی دیرینش که شهادت بود نائل گشت.

یاد او، فرزندش و معاونش و فرمانده قهرمان سازمان بسیج گرامی و برای آنان آرزوی رحمت و غفران الهی و حشر با مولایشان، شهید رمضان را دارم.

به همسر و فرزندانش و خاندان محترم لاریجانی و مطهری، به‌ویژه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و دکتر علی مطهری و سایر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و صبر و اجر برایشان آرزو دارم.

حسن روحانی

۲۷ اسفند ۱۴۰۴

