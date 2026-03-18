پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت علی لاریجانی

وزیر دادگستری در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.

 

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پیام تسلیتی به این شرح صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت دانشمند فرهیخته، مجاهد خستگی‌ناپذیر و خدوم انقلاب اسلامی، دکتر علی لاریجانی را به محضر رهبر معظم انقلاب و مردم انقلابی ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن شهید گرانمایه و متین، سال‌های متمادی از عمر با برکت خود را در موقعیت‌های خطیر و بزرگ در عین صلابت، صبوری و دقت نظر سپری کرد و با متانت مثال‌زدنی و روحیه‌ای انقلابی، از هیچ مجاهدتی در راه اعتلای کلمه حق و شکوه ایران اسلامی فروگذار نکرد و نهایتا مزد سال‌ها تلاش خود را با شهادت در راه خدا گرفت.

هرچند فقدان چنین شخصیت ارجمند و دانشمند وزینی، برای کشورمان آنهم در جریان نبرد با شرورترین رژیم‌های معاصر، سخت و دردناک است، اما وعده الهی حق است و خون شهدای ما نه تنها پایمال نخواهد شد که تداوم راه انقلاب اسلامی ایران را در مواجهه با مستکبران و طاغوت‌های دوران هموار خواهد کرد.

اینجانب با عرض تسلیت شهادت دانشمند گرانمایه دکتر علی لاریجانی، فرزند برومندشان دکتر مرتضی لاریجانی و دکتر علیرضا بیات معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و جمعی از محافظان، از درگاه حضرت حق برای آنان علو درجات و برای بیت معظم ایشان و بازماندگان گرامی صبر و بردباری مسئلت دارم.

