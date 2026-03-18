پیام معاون اول قوه قضاییه در پی شهادت لاریجانی و سرلشکر سلیمانی

«بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت اندیشمند مجاهد، دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در عملیات تروریستی رژیم‌های آمریکایی-صهیونیستی قلب ملت ایران را به درد آورد.

دکتر لاریجانی از افراد مورد وثوق و تایید قائد شهیدمان بودند که عمر شریفشان را در هدایت امور حساس و سرنوشت‌ساز کشور و خدمت به ایران اسلامی سپری نمودند و در نهایت شهادت در ماه مبارک رمضان، روزی‌شان گردید. سردار سرلشگر غلامرضا سلیمانی، اسوه اخلاق، ایثار و فداکاری و پایبند به آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی بود که در طول دوران پربار خدمت خود، از سال‌های دفاع مقدس تا ریاست سازمان بسیج مستضعفین بود. قطعا در تاریخ ایران اسلامی، نام و یاد این بزرگ مردان شهید به نیکی ثبت خواهد شد.

بدون تردید جنایت بزرگ رژیم ددمنش صهیونی در به شهادت رساندن دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با پاسخ قاطع و کوبنده‌ی نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و ملت شریف ایران به فضل خدا، مصمم‌تر از گذشته راه نورانی شهیدان والا مقام را ادامه خواهند داد و بدون تردید سنت و وعده‌ی نصرت الهی تحقق خواهد یافت و پیروز این نبردِ همه جانبه، مردم فهیم و انقلابی ایران خواهند بود.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان والامقام، علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (ع) و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه»