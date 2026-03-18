بیانیه وزارت امور خارجه در پی ترور دبیر شورای عالی امنیت ملی
به گزارش ایلنا، بیانیه وزارت امور خارجه درباره ترور بزدلانه دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
وزارت امور خارجه شهادت دکتر علی لاریجانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه فرزند برومندشان دکتر مرتضی لاریجانی و دکتر علیرضا بیات، معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از محافظین ایشان، در جریان حمله تروریستی و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقهای مسکونی در تهران را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم شریف ایران و بیت محترم لاریجانی تبریک و تسلیت میگوید.
شهید دکتر لاریجانی، فیلسوفی متعهد، اندیشمندی ژرفنگر، سیاستمداری میهندوست، یار امین و صدیق رهبر شهید انقلاب اسلامی و خادم صدیق ملت ایران بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر صیانت از حاکمیت ملی، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی صرف نمود.
نقشآفرینی مؤثر دکتر لاریجانی در مسئولیتهای متعدد مرتبط با امنیت و منافع ملی ایران و اثرگذاری مستمر ایشان در عرصههای فرهنگی، فکری و سیاسی بهویژه در تقویت انسجام ملی، نام او را در زمره خادمان صادق و ماندگار این مرز و بوم در تاریخ ایران ثبت خواهد کرد.
بیتردید، اینگونه اقدامات تروریستی نهتنها خللی در اراده آهنین ملت ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی ایجاد نخواهد کرد، بلکه انسجام ملی، عزم راسخ و ایستادگی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از کیان کشور، دوچندان خواهد ساخت و خون پاک این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای راه عزت و استقلال ایران، ضامن پویایی، اقتدار و استمرار مسیر پرافتخار این ملت خواهد بود.
وزارت امور خارجه این جنایت شنیع را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده و مسئولیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان و شخص دبیر کل را برای واکنش مسئولانه و قاطع در قبال تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنایات شنیع ارتکابی آنها علیه ملت ایران خاطرنشان میکند.
وزارت امور خارجه هشدار میدهد که بیتفاوتی در برابر اعتیاد بیمارگونه باند غاصب حاکم بر فلسطین اشغالی به آدمکشی، تروریسم، نسلکشی و جنایات شنیع، جهان و تمدن انسانی را به سمت لبه پرتگاه بیاخلاقی و هرج و مرج هنجاری خواهد کشاند که پیامدهای آن متوجه همه کشورها و تکتک انسانها خواهد شد.