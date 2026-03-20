در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

توضیحات عضو کمیسیون امور داخلی درباره برآورد میزان خسارات منازل آسیب دیده و تجهیزات

توضیحات عضو کمیسیون امور داخلی درباره برآورد میزان خسارات منازل آسیب دیده و تجهیزات
یک عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها چگونگی ارزبایی میزان خسارت منازل و تجهیزات آسیب دیده از تجاوز دشمن را تشریح کرد.

محمد‌ بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری کمیسیون امورداخلی و شوراها درخصوص پیگیری منازل و اماکن آسیب دیده از تجاوزات دشمن به کشورمان، گفت: کمیسیون امور داخلی و شوراها در راستای حوزه نظارتی خود تمامی موارد را پیگیری و‌ کنترل می‌کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها عنوان کرد: بنا شده است بنیاد مسکن در جاهایی که آسیب دیده است کارشناسان‌اش را مستقر کند طبق فرم‌های ارزیابی که دارند میزان خسارات وارده را ارزیابی و هزینه آن مشخص می‌شود به محض این‌که از بحران بیرون آمدیم مبالغ خسارات به متقاضیان داده می‌شود.

وی درباره وضعیت مستاجران، گفت: در این جریان یک بار ملک آسیب دیده است یک بار هم تجهیزات و لوازم خانه، خسارت املاک آنانی که صاحب ملک هستند باید پرداخت شود؛ خسارت لوازم خانگی هم به فرد ساکن یعنی اگر فردی صاحب خانه و در خانه خودش بود تجهیزاتش آسیب دیده بود خسارات دریافت کند، آن کسی هم که مستأجر بوده است خسارت تجهیزات آسیب دیده را دریافت می‌کند.

بیات تاکید کرد: خسارات تجهیزات به همه افرادی که آسیب دیده‌اند تعلق می‌گیرد و شامل همه موارد است.

وی درخصوص این‌که آیا ساخت پناهگاه در دستور کار بود و در کمیسیون شوراها این مورد بررسی شده بود، گفت: پناهگاه معنایی ندارد. اصل در پراکندگی است. خود پناهگاه مانند آژیر کشیدن آسیب زا و استرس زا است.

اخبار مرتبط
