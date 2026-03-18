خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی و سرلشکر غلامرضا سلیمانی
کد خبر : 1763225
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی و سرلشکر غلامرضا سلیمانی پیامی صادر کرد.

بسم رب الشهدا و الصدیقین 

بار دیگر رژیم درمانده و تروریستی آمریکا با همدستی ولد نامشروع خود، رژیم غاصب، جعلی و کودک کش اسرائیل که در رویارویی با فرزندان غیور این سرزمین دچار شکست آنان گردیده، ناجوانمردانه و سراسیمه دست به ترور شخصیت های نظام و کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه، زنان و کودکان بی‌دفاع زده است، یقیناً این خون های پاک و به ناحق ریخته شده همچون موج های خروشان و سهمگین پیکر فرسوده و هیمنه پوشالی آنها را در هم خواهد کوبید، آن روز بسیار نزدیک است و این وعده تخلف ناپذیر خداوند، قادر متعال است.

در برگی دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی 

خادمان جان برکف و شجاع این کشور، دانشمند متفکر، سیاستمدار با اخلاق، مشاور امین و فاضل رهبری، شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده دلاور و سرافراز سازمان بسیج مستضعفین، سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی که پس از عمری خدمت و مجاهدت در راه خدا در سنگرهای گوناگون که همواره سر منشا خیر و تحولات چشمگیر بوده‌اند و همچنین اتخاذ مواضع شجاعانه و مقتدرانه در برابر یاوه گویی های سران فاسد این رژیم های تروریستی داشتند با صلابت، آگاهانه و عاشقانه، آغوش خویش را برای مرگی تاجرانه گشودند و با این زمزمه عارفانه، از سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ، «إنی لا أرى الموتَ إلا سعادةً، ولا الحیاةَ مع الظالمین إلا بَرَماً» که بر لب داشتند، ندای هیهات من الذله سر دادند تا سرانجام به امام شهید و یاران سفر کرده خویش ملحق شوند، تا در یوم الموعود با تمامی اصحاب آخر الزمانی امام عصر( عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای برپایی قسط و عدل و داد و در هم شکستن طواغیت جهان و ستمگران عالم رجعت نمایند.

اینجانب با اندوه و افتخار فراوان شهادت این خادمان عزیز را محضر امام المسلمین حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مردم مقاوم، قدرشناس، بصیر و قهرمان ایران عزیز اسلامی و همرزمان و همسنگران، بسیجیان عزیز و خانواده های صبور آن شهدای والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و عهد پیمان می‌بندیم که تا گرفتن انتقام از بانیان این جنایت ها که یقیناً نابودی آنها خواهد بود، ذره ای از آرمان ها و اهداف والای امامین انقلاب و خون پاک شهدای عزیزمان، از این مسیر نورانی عقب نخواهیم نشست.

علی عبدالهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل