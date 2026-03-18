پاسخ ایران به اتهامات نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بینالمللی اعمال تجاوزکارانه خود و نیز تمامی نقضهای حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، همچنان که مسئول مرگ غیرنظامیان و خسارات گسترده واردشده به زیرساختهای غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز است.
به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی روز سه شنبه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تصریح کرد: شورای امنیت باید مسئولیت اولیه خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نموده و به این نقضهای فاحش منشور ملل متحد و حقوق بینالملل رسیدگی کند.
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت نباید اجازه دهد اصول بنیادین منشور از طریق تلاشهای رژیم اسرائیل برای توجیه و عادیسازی توسل غیرقانونی به زور و جنگ تجاوزکارانه علیه کشورهای منطقه تضعیف شود.
ایروانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به اهداف و اصول منشور ملل متحد و حفظ صلح و ثبات در منطقه پایبند است. با این حال، ایران به اعمال حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع خود در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا مردم خود ادامه خواهد داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بنا به دستور دولت متبوعم و در پاسخ به نامه مورخ ۱۰ مارس ۲۰۲۶ نماینده رژیم اسرائیل (S/۲۰۲۶/۱۶۲)، به استحضار میرساند نامه وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل مشتمل بر مجموعهای از اتهامات بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران میباشد؛ اتهاماتی که مصداقی دیگر از تلاش رژیم اسرائیل برای تحریف واقعیت، گمراهسازی شورای امنیت و توجیه اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
جمهوری اسلامی ایران قاطعانه تمامی ادعاهای مندرج در این نامه را رد مینماید. ادعاهای مطرحشده از سوی رژیم اسرائیل بهکلی بیاساس بوده و تلاشی عامدانه برای وارونهسازی واقعیتها از طریق نمایش متجاوز در مقام قربانی، در حالی که نقضهای فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد توسط آن رژیم پنهان میگردد، محسوب میشود. در این راستا، مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به موارد ذیل جلب نمایم:
۱. تجاوز نظامی مستمر اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران که بهصورت مشترک و هماهنگ با ایالات متحده انجام میگیرد، مصداق بارز عمل تجاوزکارانه و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع میسازد. تلاش اسرائیل برای توجیه این اقدامات غیرقانونی تحت عناوینی نظیر «دفاع مشروع پیشگیرانه» یا «پیشدستانه» یا «رفع تهدید وجودی»، فاقد هرگونه مبنای حقوقی در حقوق بینالملل است. حق ذاتی دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور صرفاً در پاسخ به یک حمله مسلحانه ایجاد میشود. گمانهزنیهای سیاسی، برچسبگذاریها یا تهدیدات ساختگی نمیتواند مبنای حقوقی برای تجاوز نظامی یکجانبه فراهم آورد.
۲. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک دولت عضو دارای حاکمیت در سازمان ملل متحد، در پاسخ به حملات مسلحانه و اعمال تجاوزکارانه مستمر که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه سرزمین، حاکمیت و مردم آن صورت گرفته است، حق ذاتی دفاع مشروع خود را وفق ماده ۵۱ منشور اعمال نموده و همچنان به اعمال آن ادامه میدهد. هرگونه اقدام دفاعی از سوی جمهوری اسلامی ایران صرفاً متوجه اهداف نظامی مشروع بوده و در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و تفکیک در حقوق بینالملل انجام میگیرد. تلاش اسرائیل برای القای اینکه اقدامات دفاعی مشروع ایران حملاتی غیرقانونی محسوب میشود، تلاشی آشکار برای پنهانسازی مسئولیت خود در آغاز جنگ تجاوزکارانه و تشدید تنشها در منطقه است.
۳. وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل عمداً از اشاره به جنایات فاحش و مستمر و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است خودداری مینماید. از همان ابتدای این جنگ بیدلیل و افسارگسیخته، مناطق مسکونی پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی در سراسر ایران بهطور عامدانه و بیتمایز توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل هدف قرار گرفتهاند. فرودگاهها از جمله تأسیسات و هواپیماهای غیرنظامی، مدارس، بیمارستانها، مراکز درمانی، آمبولانسها، ساختمانهای مسکونی، تأسیسات ورزشی و سایر زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه مورد حمله قرار گرفته و تخریب شدهاند؛ امری که نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
۴. حتی اماکن میراث فرهنگی نیز از این بمبارانهای بیتمایز در امان نماندهاند. اهداف زیستمحیطی نیز مورد اصابت قرار گرفته و این امر خسارات جدی و بالقوه پایدار به محیط زیست طبیعی وارد کرده است. در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۶، حملات رژیم اسرائیل به مخازن سوخت و تأسیسات مربوطه در تهران موجب انتشار مقادیر زیادی از آلایندههای خطرناک و سمی در جو شد. این حملات باعث آلودگی شدید هوا و ایجاد خطرات جدی برای سلامت غیرنظامیان بهویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای شده است. آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی میتواند آسیبهایی بلندمدت، حتی در مقیاس نسلی، به همراه داشته باشد.
۵. از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، حملات نظامی مستمر ایالات متحده و رژیم اسرائیل منجر به شهادت بیش از ۱,۳۴۸ غیرنظامی شده است که در میان آنان ۲۳۳ زن و ۲۰۲ کودک، از جمله ۱۲ کودک زیر پنج سال، قرار دارند. بیش از ۱۷۰۰۰ غیرنظامی نیز مجروح شدهاند و ۱۹۷۳۴ مکان غیرنظامی تخریب شده یا بهشدت آسیب دیدهاند. این حملات ۱۶۱۹۱ واحد مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۷۷ مرکز پزشکی و دارویی، ۶۵ مدرسه و مؤسسه آموزشی و ۱۶ ساختمان جمعیت هلال احمر را هدف قرار دادهاند، افزون بر چندین تأسیسات زیرساختی انرژی. گستره، شدت و ماهیت نظاممند این حملات علیه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی بهروشنی نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود و مصداق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که مرتکبان آن باید بهطور کامل مورد پاسخگویی قرار گیرند.
۶. نامه رژیم اسرائیل همچنین اتهامات سیاسیانگیختهای را در خصوص برنامه هستهای صلحآمیز ایران تکرار میکند. این ادعاها فاقد هرگونه اعتبار است. فعالیتهای هستهای ایران در چارچوب حقوق و تعهدات آن ذیل پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) انجام گرفته است. بسیار طنزآمیز است که رژیم اسرائیل بهعنوان موجودیت در خاورمیانه که داررای سلاح هستهای است، درصدد متهم ساختن دیگران به جاهطلبی هستهای برآید. رژیم اسرائیل تنها رژیم در منطقه است که ضمن برخورداری از سلاح هستهای، از الحاق به معاهده عدم اشاعه امتناع ورزیده و نظارتهای بینالمللی بر تأسیسات هستهای خود را رد کرده است. زرادخانه هستهای اعلامنشده آن و امتناع مستمر از قرار دادن تأسیسات خود تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهدیدی جدی و مستمر برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود. طی دههها، جامعه بینالمللی خواستار ایجاد منطقهای عاری از سلاحهای هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه بوده است. استمرار کارشکنی اسرائیل در تحقق این هدف، یکی از موانع اصلی دستیابی به امنیت پایدار منطقهای به شمار میرود.
۷. جمهوری اسلامی ایران به اصل آزادی کشتیرانی در حقوق بینالملل احترام گذاشته و همچنان به آن متعهد است. وضعیت کنونی در منطقه، از جمله در تنگه هرمز، ناشی از اعمال مشروع حق ذاتی دفاع مشروع ایران نیست، بلکه نتیجه مستقیم جنگ تجاوزکارانه گسترده و بیدلیلی است که توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران آغاز شده و صلح و امنیت منطقهای را بهشدت تضعیف کرده است. افزون بر این، ادعای مندرج در نامه مبنی بر اینکه ایران حملات مسلحانهای را در اروپا و قفقاز هدایت کرده است، کاملاً بیاساس بوده و قاطعانه رد میشود. چنین اتهامات بیپایهای آشکارا با هدف انحراف توجه جامعه بینالمللی از علل ریشهای تنشهای کنونی در منطقه—یعنی جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی و بیدلیل آغازشده توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران—مطرح شده است.
۸. نامه رژیم اسرائیل مشتمل بر اظهاراتی تحریکآمیز در خصوص امور داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد. چنین اظهاراتی نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دارای حاکمیت، که از ارکان اساسی منشور ملل متحد است، محسوب میشود.
رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بینالمللی اعمال تجاوزکارانه خود و نیز تمامی نقضهای حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، همچنان که مسئول مرگ غیرنظامیان و خسارات گسترده واردشده به زیرساختهای غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
شورای امنیت باید مسئولیت اولیه خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نموده و به این نقضهای فاحش منشور ملل متحد و حقوق بینالملل رسیدگی کند. شورا نباید اجازه دهد اصول بنیادین منشور از طریق تلاشهای رژیم اسرائیل برای توجیه و عادیسازی توسل غیرقانونی به زور و جنگ تجاوزکارانه علیه کشورهای منطقه تضعیف گردد.
جمهوری اسلامی ایران همچنان به اهداف و اصول منشور ملل متحد و حفظ صلح و ثبات در منطقه پایبند است. با این حال، ایران به اعمال حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع خود در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا مردم خود ادامه خواهد داد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.