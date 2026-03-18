میرابیان در گفتوگو با ایلنا:
این جنگ خیلی طولانی نخواهد بود/ منطقه تاوان اعتماد به آمریکا را میپردازد
یک دیپلمات بازنشسته گفت: اگر قرار باشد روز و روزگاری با آمریکا توافق کنیم و پای میز مذاکره بشنیم ربطی به اسرائیل ندارد و آنها باید تاوان رفتارشان را بدهند و جمهوری اسلامی پرونده جدایی برای اسرائیل باز کرده است.
رضا میرابیان دیپلمات و سفیر سابق ایران در کویت، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از وضعیت آمریکا در شرایط جنگ پس از گذشت نزدیک به ۲۰ روز که از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: هر چقدر زمان از تجاوز آمریکا میگذرد، چهره و آینده منطقه خلیج فارس تغییر پیدا خواهد کرد. در آینده نه آمریکا، آمریکای فعلی خواهد بود و نه ایران فعلی را در آینده خواهیم دید، دست برنده در منطقه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امنیت تنگه هرمز، امنیت خلیج فارس و معادلات منطقهای را ایران تعیین خواهد کرد. این جنگ خیلی طولانی نخواهد بود، تمام درخواستهای کشورهای اروپایی و یاور سنتی آن انگلستان عملا مردود شده است.
آمریکاییها مستاصل شدهاند
وی ادامه داد: همه کشورها از جمله نخست وزیر انگلیس صراحتا پاسخی منفی به ایالات متحده در زمینه بازگشایی تنگه هرمز دادهاند. لذا خود آمریکاییها هم مستاصل شدهاند و راهی جز این ندارند که واقعیت آینده منطقه را با موقیعت جدید ایران بپذیرند که موضوع خیلی دور نخواهد بود.
کشورهای منطقه ارادهای از خود ندارند
این کارشناس سیاست خارجی درباره مواضع کشورهای منطقه علیه ایران و سخنان بن سلمان، ولیعهد عربستان مبنی بر سختگیری بیشتر آمریکا برای ایران عنوان کرد: این خبر مربوط به بن سلمان توسط العربیه به نقل از مقامات عربستان سعودی تکذیب شد. به طور کلی کشورهای منطقه ارادهای از خود ندارند و نمیتوانند ارادهای از خود داشته باشند. آنهای سعی کردهاند به نحوی بین فشاری که بر اثر بستهشدن تنگه هرمز وجود دارد و زدن پایگاههای آمریکا از سوی ایران و روابطشان با جمهوری اسلامی یک توازنی ایجاد کنند اما متاسفانه در این کار موفق نبودند. آنها توقع داشتند که ما اقدام نکنیم. ما هم اقدامی علیه این کشورها و مردمشان نکردیم، اقدام ما علیه پایگاههای آمریکایی بود.
منطقه تاوان اعتماد به آمریکا را میدهد
وی افزود: این کشورهای منطقه باید واقعیت را بپذیرند چون امنیت خود را به آمریکا سپردند، این تاوان رفتار غلطشان بوده است. وقتی شما امنیت خود را به یک بیگانه سپردی باید تاوانش را بپذیری، لذا کشورهای منطقه باید بپذیرند تا زمانی که پایگاههای آمریکایی در منطقه حضور دارند، امنیتی برای این پایگاهها وجود نخواهد داشت و ما این روند را ادامه خواهیم داد.
آمریکا دیگر نمیتواند در دریا اقدامی کند
سفیر سابق ایران در کویت درباره امکان اقدام کشورهای منطقه علیه ایران اظهار کرد: بسیار بعید است چون کشورهای منطقه امکان این کار را ندارند و آمریکا هم دیگر نمیتواند در دریا اقدامی کند چرا که به شدت در دریا آسیبپذیر است. هزینه این موضوع برای آمریکاییها بسیار سنگین خواهد بود و آمار کشتههای آمریکا به شدت بالا خواهد رفت.
ایران آینده، ایران فعلی نخواهد بود
این دیپلمات ایرانی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی که اروپاییهای از همراهی با ترامپ در جنگ با ایران سرباز زدهاند اما به تحریمهای ایران ادامه میدهند، این امکان وجود دارد که مسیرهای دیپلماتیک میان تهران و کشورهای اروپایی تقویت شود، بیان کرد: روابط دیپلماتیک که در حاضر وجود دارد اما طبیعتا ایران آینده، ایران فعلی نخواهد بود یعنی آنها باید بر اساس وضعیت و شرایط جدید و خواست ایران روابطشان را تنظیم کنند، سوال اینجاست که چرا الان در نوبت قرار گرفتند. تحریم هم کرده باشند، چه تحریمی کردند و چه فایدهای داشته است؟ چه تحریمی کردند که قبلا نکردند؟ در حال حاضر جمهوری اسلامی نفت خود را میفروشد و کشتیهای نفتکش ما تردد دارند. پول نفتمان را هم نقد دریافت میکنیم، من امروز شنیدم که ایران روزانه ۱۴۰ میلیون دلار فروش نفتی دارد و نفت ایران بالای ۱۰۰ دلار فروخته میشود.
چین و روسیه از این وضعیت خوشحال هستند
وی در رابطه با نقش شرق در جنگ فعلی خاطرنشان کرد: چین و روسیه از این وضعیت خوشحال هستند چرا که رقیب اصلیشان از میدان به در شده است و آمریکا که مزاحم اصلی آنها است در آستانه شکست قرار گرفته است.
اسرائیل در آستانه اضمحلال است
میرابیان درباره نظم جهانی در فردای جنگ ایران و آمریکا توضیح داد: خاورمیانه و خلیج فارس آینده، خلیج فارس و خاورمیانه گذشته نخواهند بود زیرا اسرائیل در آستانه اضمحلال است. بر اساس گزارشهایی که از داخل اسرائیل مخابره میشود و به اعترافات روزنامههای اسرائیل وضعیت داخلیشان بسیار آشفته است. اگر قرار باشد روز و روزگاری با آمریکا توافق کنیم و پای میز مذاکره بشنیم، ربطی به اسرائیل ندارد و آنها باید تاوان رفتارشان را بدهند و جمهوری اسلامی پرونده جدایی برای اسرائیل باز کرده است.