موج ۶۱ وعده صادق اجرا شد
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
««تل آویو»، مرکز شرارت های رژیم وحشی صهیونیستی در موج «شصت و یک» عملیات وعده صادق ۴ با موشکهای «خرمشهر ۴» چند کلاهکه، «قدر» چندکلاهکه، «عماد» و «خیبرشکن» با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» در انتقام خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان وی، آتش باران شد.
موشکهای خرمشهر ۴ و قدر در این عملیات برق آسان و پرشدت، باتوجه به فروپاشی سامانه پدافند چندلایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی، بدون مزاحمت به بیش از ۱۰۰ هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمینهای اشغالی با موفقیت اصابت کردند.
بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق آسای هوافضای سپاه پاسداران، برق بخشی از تل آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت تر شده است. تلفات اولیه رژیمصهیونیستی در این حمله بیش از ۲۳۰ کشته و زخمی برآورد میشود.
نحن المنتقمون»