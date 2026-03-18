وی تاکید کرد: دشمن برای خروج از باتلاقی که برای خود به وجود آورده است و برای کاهش بی آبرویی و حفظ قدرت کاذبش دست به هر جنایتی می‌زند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) خطاب به مردم ایران با تاکید بر اینکه پاسخ فرزندان مبتکر، شجاع و قدرتمند شما در نیروهای مسلح کوبنده تر از اقدامات و تصور دشمن است که این راه تا تسلیم او ادامه دارد، گفت: امروز ابتکار عمل در دست ملت و رزمندگانی است که قدرت کاذب ابرقدرت جهان آمریکا را به چالش کشیده‌اند و به نمایش گذاشته‌اند. امروز پیروز میدان کسی است که سرمایه گذاری کلان و بیش از ۵۰ سال آمریکا را در منطقه غرب آسیا نابود کرد.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه کشورهای منطقه باید به ایران اسلامی به عنوان یک کشور دوست همسایه و مسلمان قدرتمند اعتماد کنند و امنیت خود را به سران کفر و استکبار جهانی گره نزنند»، تصریح کرد: به فضل الهی دشمنان مردم ایران را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد.