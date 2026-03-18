سرلشکر عبداللهی
دشمنان مردم ایران را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) گفت: ترامپ تا کنون شگفتیهای زیادی را به تعبیر خودش اعلام نموده و حالا باید منتظر شگفتیهای ما باشد.
به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و دریا دلان ناوشکن دنا با بیان اینکه «این اولین بار است که ابرقدرت جهان آمریکا به زانو زدنش در مقابل اراده الهی مردمی مقاوم و نیروهای مسلح مقتدر اعتراف میکند»، اظهار کرد: ترامپ تا کنون شگفتیهای زیادی را به تعبیر خودش اعلام نموده و حالا باید منتظر شگفتیهای ما باشد.
وی تاکید کرد: دشمن برای خروج از باتلاقی که برای خود به وجود آورده است و برای کاهش بی آبرویی و حفظ قدرت کاذبش دست به هر جنایتی میزند.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) خطاب به مردم ایران با تاکید بر اینکه پاسخ فرزندان مبتکر، شجاع و قدرتمند شما در نیروهای مسلح کوبنده تر از اقدامات و تصور دشمن است که این راه تا تسلیم او ادامه دارد، گفت: امروز ابتکار عمل در دست ملت و رزمندگانی است که قدرت کاذب ابرقدرت جهان آمریکا را به چالش کشیدهاند و به نمایش گذاشتهاند. امروز پیروز میدان کسی است که سرمایه گذاری کلان و بیش از ۵۰ سال آمریکا را در منطقه غرب آسیا نابود کرد.
سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه کشورهای منطقه باید به ایران اسلامی به عنوان یک کشور دوست همسایه و مسلمان قدرتمند اعتماد کنند و امنیت خود را به سران کفر و استکبار جهانی گره نزنند»، تصریح کرد: به فضل الهی دشمنان مردم ایران را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد.