دعوت مردم به مراسم تشییع پیکر دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان بسیج و ۸۴ قهرمان ناوشکن دنا

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»

اعتقاد راسخ به جهاد با کفار و شهادت طلبی یکی از اصلی ترین مبانی و محوری ترین مؤلفه‌های اصلی مکتب انقلاب اسلامی، منبعث از سنت و شریعت اسلامی و بستری برای تحقق حاکمیت و وراثت نهایی مستضعفین بر روی زمین است. بر این اساس، تحمل سختی‌های جنگ‌ها و ناملایمات ظاهری دنیوی و نقص و فقدان در حوزه نفس، جان و مال در زمره زمینه‌های متعالی ابتلائات معنوی و آزمون‌های الهی به شمار می آید. در میان شهدای مظلوم جنگ رمضان، بدون تردید شهادت باشکوه دبیر دلاور و دانشمند شورایعالی امنیت ملی دکتر علی لاریجانی که پس از سال‌ها مجاهدت و خدمت خالصانه به نظام اسلامی، به مقتدا و امام خویش پیوست و شهادت فرمانده سلحشور و شجاع سازمان بسیج سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی و معاونین بااخلاص ایشان و شهادت مظلومانه، غریبانه و قهرمانانه دلاوران ناوشکن دنا در غربت، دارای جایگاهی منحصر به فرد است. شهادت این مجاهدان و فرماندهان غیور و گل‌های پرپر شده میهن که ناجوانمردانه و با نهایت قساوت و ددمنشی دشمن سفاک آمریکایی- صهیونیستی صورت گرفت قلب میلیون ها ایرانی مسلمان و انسان‌های آزادیخواه جهان را جریحه دار نمود.

ملت بزرگ ایران اسلامی با قلوبی سرشار از ایمان و اعتقاد به نصرت الهی و خشم و نفرت نسبت به جانیان و دشمنان خبیث در روزهایی تاریخی که داغدار عروج شهادت امام امت و جمعی از فرماندهان برجسته و مردم عزیز ایران اسلامی و قهرمانان مظلوم و غریب خود در ناوشکن دنا است این عزیزان و فرماندهان را تشییع و بدرقه می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهید دکتر علی لاریجانی، سردار شهید سلیمانی، شهدای مظلوم بسیج و ناوشکن دنا اعلام می‌دارد مراسم تشییع پیکرهای مطهر این شهدا، روز چهارشنبه 27 اسفندماه از ساعت 13:30 از میدان انقلاب تهران به سمت معراج الشهدا با حضور خیل عظیم مردم قدرشناس که این روزها با حضور خود در میدان موجب بهت و حیرت جهانیان شده‌اند برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی