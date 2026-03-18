اردن مبدا تجاوز علیه مردم مسلمان ایران نباشد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خطاب به ملت مسلمان اردن گفت: از دولت خود بخواهید نگذارند آمریکا و رژیم صهیونی کشورتان را مبدا تجاوز علیه ملت مسلمان ایران کند.

 

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مسلمان کشور اردن از دولت خود بخواهند که اجازه داده نشود آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی سرزمین اردن را مبدأ تجاوز به ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران قرار دهند.

مِنَ اللّائِق بِالشَّعبِ الأُردُنیَ المُسلم، أن یُطالِبَ حکومَتَهُ بِعَدَمِ السِّماح، لِأمریکا المُجرِمة،  والکیانَ الصَّهیونیَ المُغتَصِب والمُزَوَّر،  بِأن یَجعَلوا مِنَ الأراضی، اَلأُردُنیَّة، مُنطَلَقاً لِلعُدوانَ على إیران، الإسلامیة، وشَعبِهَا المُسلِم.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

