پیام قاطع عراقچی به همتای آذربایجانی
وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود تاکید کرد: هر کشوری که قلمرو خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهد، هدف مشروع ایران است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت: طبق حقوق بینالملل هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای انجام اقدامات تجاوزکارانه دیگران در اختیار آنها قرار دهد.
دیپلمات ارشد ایران تصریح کرده است: اقدامات دفاعی ایران صرفا متوجه متجاوزان و نیز پایگاهها و تاسیساتی است که برای تجاوز به ایران مورد استفاده قرار میگیرد.