خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام قاطع عراقچی به همتای آذربایجانی

کد خبر : 1763196
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود تاکید کرد: هر کشوری که قلمرو خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهد، هدف مشروع ایران است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت: طبق حقوق بین‌الملل هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای انجام اقدامات تجاوزکارانه دیگران در اختیار آنها قرار دهد.

دیپلمات ارشد ایران تصریح کرده است: اقدامات دفاعی ایران صرفا متوجه متجاوزان و نیز پایگاه‌ها و تاسیساتی است که برای تجاوز به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل