پیام سید محمود علوی در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

شهادت خادم ملت و مجاهد وطن دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی موجب تأسف عمیق شد. اینجانب این شهادت را به رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، خانواده معزز ایشان و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تبریک تسلیت می‌گویم.

امروز رژیم خونخوار آمریکا و منفورترین رژیم در جهان اسرائیل می‌دانند که با این گونه جنایت‌ها نمی‌تواند در اراده‌های مصمم مجاهدان بزرگی که در دامان ملت‌های مسلمان تربیت شده‌اند، خللی به وجود آورد.

به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم نستوه ایران سربلند اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

سید محمود علوی

دستیار رئیس جمهور

انتهای پیام/