پیکر شهیدان علی لاریجانی و سرلشکر غلامرضا سلیمانی همزمان با شهدای ناو دنا تشییع می‌شود

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم تشییع پیکرهای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند و همراهان و همچنین سرلشکر پاسدار علامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و همراهان به صورت هم‌زمان با تشییع پیکر شهدای قهرمان ناوشکن دنا از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا خبر

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به شرح زیر است:

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

به اطلاع ملت بزرگ و پر افتخار ایران می رساند؛

با توجه به شهادت دانشمند مجاهد، مدیر جهادی، شهید بزرگوار دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند برومندشان و همراهان ایشان و همچنین شهادت سردار سرلشکر پاسدار علامرضا سلیمانی پیشکسوت دفاع مقدس، رئیس پر تلاش و خدوم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و همراهان وی بدست شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار و رژیم تروریستی و منحوس صهیونی، پیکر مطهر این عزیزان همزمان با تشییع پیکر شهدای قهرمان ناوشکن دنا از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا تشییع خواهند شد.»

