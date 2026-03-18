رایزنی یک عضو ارشد حماس با عراقچی در مورد تجاوز آمریکا واسرائیل به ایران

«باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، مراتب تسلیت رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و ملت فلسطین در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (ره) را ابلاغ کرد.

 

 به گزارش ایلنا، «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس»، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، مراتب تسلیت رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین-حماس و ملت فلسطین به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (ره) و جمعی از فرماندهان و مردم ایران را ابلاغ کرد و انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.  

باسم نعیم هم چنین با محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، که در روز دهم ماه مبارک رمضان و با حمله تروریستی به رهبران و مردم ایران شروع شد، و تاکید بر حق ایران جهت دفاع در برابر این تجاوز، برای نیروهای مسلح کشورمان و ملت ایران در دفاع از عزت و حاکمیت ملی ایران، آرزوی پیروزی و سرافرازی کرد.  

وزیر امور خارجه ضمن تشکر از رهبری جنبش حماس بابت ارسال پیام‌های تسلیت و همدردی و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی و ملت ایران، بر موضع قاطع کشورمان برای تداوم دفاع همه‌جانبه از کشور در برابر متجاوزان تاکید کرد.

