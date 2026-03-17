اطلاعیه شماره ۱۸ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خطاب به مردم ایران:
از ساعت ۱۷ با حضور در میادین توطئههای عناصر زبون و مزدور بیگانه را خنثی کنید
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم شریف، مؤمن و روزهدار دعوت کرد، «امروز، سهشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷»، در سراسر کشور در میادین و محلات شهرها، با حضور پرشور و آگاهانه خویش، ضمن «اعلام انزجار از تجاوز و جنایات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی»، توطئه های عناصر زبون و مزدور بیگانه را خنثی سازند.
به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانهای از مردم دعوت کرد تا در میدام اصلی شهر حضور پیدا کنند به شرح زیر است.
ملت مؤمن، عاشق اهل بیت،ولایی ،بصیر و متحد ایران اسلامی از ابتدای جنگ رمضان در صحنههایی تاریخ ساز و سرنوشتساز از تاریخ معاصر، با حضور باشکوه و آگاهانه خود در میادین و محلات و مساجد سطح شهر، جلوههایی از ایمان عمیق، وفاداری عریق و صلابت انقلابی را به نمایش گذاشتهاند و در حالی که رزمندگان دلیر جبهه مقاومت اسلامی، در برابر تهاجم ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی و آمریکای سفاک، با جانفشانی و ایثار از عزت امت اسلامی دفاع میکنند، مردم غیور ایران با حضور خود در خیابانها، پیام روشنی از همبستگی، حمایت معنوی و پایداری را به جهانیان مخابره کرده اند.
حضور خانوادهها، هیئات مذهبی، قشرهای مختلف مردمی، جوانان و بانوان در این برنامه، جلوهای از اتحاد مقدس، ایمان، وطندوستی، هوشمندی و زمان شناسی را به نمایش خواهد گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی