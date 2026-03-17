به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانه‌ای از مردم دعوت کرد تا در میدام اصلی شهر حضور پیدا کنند به شرح زیر است.

ملت مؤمن، عاشق اهل بیت،ولایی ،بصیر و متحد ایران اسلامی از ابتدای جنگ رمضان در صحنه‌هایی تاریخ ساز و سرنوشت‌ساز از تاریخ معاصر، با حضور باشکوه و آگاهانه خود در میادین و محلات و مساجد سطح شهر، جلوه‌هایی از ایمان عمیق، وفاداری عریق و صلابت انقلابی را به نمایش گذاشته‌اند و در حالی که رزمندگان دلیر جبهه مقاومت اسلامی، در برابر تهاجم ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی و آمریکای سفاک، با جانفشانی و ایثار از عزت امت اسلامی دفاع می‌کنند، مردم غیور ایران با حضور خود در خیابانها، پیام روشنی از همبستگی، حمایت معنوی و پایداری را به جهانیان مخابره کرده اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم شریف، مؤمن و روزه‌دار دعوت می‌کند تا «امروز، سه‌شنبه 26 اسفندماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷»، در سراسر کشور در میادین و محلات شهرها، با حضور پرشور و آگاهانه خویش، ضمن «اعلام انزجار از تجاوز و جنایات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی»، توطئه های عناصر زبون و مزدور بیگانه را خنثی سازند.

حضور خانواده‌ها، هیئات مذهبی، قشرهای مختلف مردمی، جوانان و بانوان در این برنامه، جلوه‌ای از اتحاد مقدس، ایمان، وطن‌دوستی، هوشمندی و زمان شناسی را به نمایش خواهد گذاشت.

