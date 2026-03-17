تداوم بازدیدهای میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع قضایی
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای میدانی از واحدهای قضایی استان، از سه مجتمع قضایی در تهران بازدید و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها و نحوه خدمترسانی به مراجعان قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدیدها با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر استمرار خدمترسانی مطلوب و جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها اظهار کرد: آنچه در این بازدیدها شاهد هستیم، این است که همکاران پرتلاش دستگاه قضایی در استان تهران با کار مضاعف و روحیه جهادی، بدون تعطیلی و وقفه در حال ارائه خدمات قضایی به مردم میباشند و حتی شرایط فوقالعاده و خاص در شرایط جنگی نیز مانع پیگیری و پیشبرد امور قضایی و حقوقی شهروندان نمیشود.
القاصی با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان در تمامی مجموعههای قضایی استان تهران گفت: از همکاران قضایی و اداری که با اهتمام و خدمت صادقانه در محل خدمت حاضر میشوند و با جدیت در مسیر اجرای عدالت و رسیدگی به پروندههای قضایی به امور مردم رسیدگی و پاسخگویی میکنند صمیمانه قدردانی میکنم.
وی در جریان این بازدیدها با حضور در مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان تهران به عنوان عالیترین مرجع قضایی استان تهران، در شعب تجدیدنظراستان تهران حضور یافت و از نزدیک روند رسیدگی به پروندهها را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جایگاه مهم دادگاههای تجدیدنظر، حضور قضات و مستشاران در شعب و رسیدگی به پروندهها را الگویی برای سایر مجموعههای قضایی در استان تهران دانست.
القاصی هدف از حضور در این مجموعهها را علاوه بر نظارت بر روند رسیدگیها، قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و رفع کاستیهای موجود در جهت ارتقای کیفیت خدمترسانی عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین صبح امروز با حضور در دادسراهای تخصصی "جرایم پزشکی" و "فرهنگ و رسانه" از نزدیک نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی در این نواحی دادسرای تهران را نیز مورد بررسی و نظارت قرار داد.
وی در بازدید از نواحی دادسراهای تهران از حضور منسجم و پرتوان قضات و کارکنان قدردانی کرد و این حضور فعالانه را در راستای ارتقاء امنیت عمومی و پیگیری حقوق مراجعان مؤثر دانست.
القاصی در جریان بازدید از مجتمعهای قضایی بخشی از زمان حضور خود را به دیدار و گفتوگوی مستقیم با مردم حاضر در این واحدها اختصاص داد و ضمن استماع مسائل و درخواستهای آنان به صورت چهره به چهره با مراجعسن گفتوگو نمود و دستورات لازم و قانونی را برای تسهیل در انجام امور، تسریع در رسیدگیها و رفع مشکلات مطرحشده صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایام پایانی سال بر توجه به حقوق زندانیان تأکید کرد و گفت: لازم است در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات لازم، زمینه استفاده زندانیان واجد شرایط از مرخصی و ارفاقات قانونی فراهم شود تا امکان حضور آنان در کنار خانوادههایشان در این ایام مهیا شود.
وی تاکید کرد: بدیهی است اعطای مرخصی و بهرهمندی از ارفاقات قانونی باید در خصوص محکومان جرایم غیرعمد و جرایمی که مخل امنیت و آسایش شهروندان نیست اعمال شود و در مورد افرادی که حضور آنان در خارج از زندان موجب اخلال در امنیت عمومی میشود، باید از این امر خودداری شود.